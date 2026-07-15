Ondata di calore, picco atteso nei prossimi giorni: venerdì saranno 16 le città da bollino rosso

Atteso tra giovedì e venerdì il piccolo della terza ondata di calore che sta interessando l’Italia. Le città da bollino rosso saliranno da 15 a 16. Attese temperature con picchi di 40 gradi e oltre, soprattutto sulle Isole.

Foto ECMWF.

Aumenteranno anche domani, giovedì 16 luglio, e venerdì 17 le città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Venerdì 17 luglio saranno 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che prende in considerazione 27 città. Di seguito, tutti i dettagli.

Quali saranno le città da bollino rosso giovedì 16 e venerdì 17 luglio

Domani, giovedì 16 luglio, le città da bollino rosso, come anticipato, saranno 15: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Quelle in arancione scenderanno invece a cinque: Bolzano, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo segnalato ad Ancona, Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

Nella giornata di venerdì 17 invece bollino rosso a Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. La new entry è Milano. Sempre venerdì bollino arancione, con rischio caldo solo per i più fragili, ad Ancona, Civitavecchia, Messina e Napoli.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

In giallo, le restanti 7 città con lo stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore. Si tratta di Bari, Bolzano, Catania, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona.

L'allerta da bollino rosso sta proseguendo ininterrotta dal 9 luglio per Firenze e dal 10 luglio per Perugia, mentre per Milano è il primo giorno di rosso in questa terza ondata di calore dell'anno.

I bollini segnalati sul bollettino del Ministero della Salute.

Il vero balzo dei bollini rossi si avrà domani, giovedì 16 luglio, quando dai 7 di oggi si passerà a 15. Giovedì e venerdì, quindi, dovrebbero rappresentare il picco di questa ‘fiammata'.

Che tempo farà nei prossimi giorni: caldo intenso in tutta Italia con picchi di 40 gradi

Domani, giovedì 16 luglio, il tempo sarà in prevalenza soleggiato in quasi tutta Italia. Nel pomeriggio prevista nuvolosità sui rilievi della Penisola, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi.

Le temperature minime saranno in lieve calo al Nord, mentre nelle massime non ci saranno sostanziali variazioni. Prosegue infatti l'ondata di caldo intenso in tutta Italia con picchi anche di 40 gradi e oltre in Sicilia e Sardegna.

Venerdì 17 luglio ancora nuvole al Nord, con ampie schiarite e isolati acquazzoni e temporali solo sulle Alpi. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

La giornata sarà sempre caratterizzata da caldo intenso, con valori massimi in ulteriore leggero aumento in gran parte del Centro-Sud e sulle Isole, con ancora picchi di 40 gradi e oltre nelle isole Maggiori.