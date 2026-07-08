Allarme afa in Italia: mercoledì 8 luglio bollino arancione in dieci città, rischio ondate di calore

Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione. Dieci la città in allerta arancione oggi, mercoledì 8 luglio. Il picco verrà toccato domani, 9 luglio con l’allarme rosso previsto per una città capoluogo.

Nuovo allerta per ondate di calore in Italia. Nei prossimi giorni crescerà il numero di città con bollino arancione e in un caso si arriverà al livello di allerta massimo con il bollino rosso. Oggi, mercoledì 8 luglio, ci saranno 10 città da bollino arancione. Il picco massimo è previsto però domani, giovedì 9 luglio, a Firenze, l'unica con bollino rosso.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, con conseguente rischio per la salute di chi si trova nelle città più calde, per questo il Ministero della Salute diffonde quotidianamente il bollettino segnalando i livelli di allerta.

Mercoledì 8 luglio salgono a 10 le città con bollino arancione

Nel nuovo aggiornamento del Ministero, salgono a 10 le città con allerta caldo di colore arancione. La previsione interesserà le città di: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

L'innalzamento delle temperature è confermato anche dalla riduzione dei bollini verdi che oggi scenderanno a 7. Rischio medio-basso, segnalato dal bollino giallo, per 10 città: Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Reggio Calabria, Roma e Trieste.

Allerta calore massimo a Firenze giovedì 9 luglio

La situazione più delicata sarà quella di giovedì 9 luglio, quando i capoluoghi in verde saranno solo 5, e passeranno a 18 quelli in giallo: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Rischio moderato segnalato dall'allerta di colore arancione per Perugia, Pescara e Torino. Il picco dell'ondata di calore però ci sarà a Firenze, segnalata da allerta rossa. Il capoluogo toscano colpita in pieno dall'anticiclone che dalla seconda parte di questa settimana è tornata a portare il caldo intenso sul'Italia.