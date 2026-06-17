Ondata di calore, domani 18 giugno e venerdì 19 caldo da bollino arancione: le città interessate dall’allerta

In arrivo sull’Italia un’ondata di calore intensa e duratura. Domani, giovedì 18 giugno, e venerdì 19 previsto caldo da bollino arancione in diverse città, soprattutto al Nord. Attese nel weekend temperature oltre i 30 gradi, con picchi fino a 36-37.

Foto ECMWF.

Si sta avvicinando all'Italia un'ondata di calore che si annuncia più lunga e intensa rispetto a quella di fine maggio. L'impennata è attesa a partire da domani, giovedì 18 giugno, e le regioni settentrionali saranno maggiormente interessate dal caldo.

I bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal ministero della Salute mostrano un progressivo aumento dei bollini gialli, che corrispondono a un livello di pre-allerta per l'avvio di un'ondata di calore. E il 18 giugno arriveranno i primi cinque bollini arancioni, che segnalano condizioni meteo rischiose per la salute dei più fragili.

Domani giovedì 18 giugno bollino arancione in cinque città, gialli in 12

L'arancione colorerà soprattutto il Centro-Nord: domani, giovedì 18 giugno, bollino arancione per le città di Bologna, Brescia e Torino, Firenze e Perugia. Sempre giovedì, le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, anche in questo caso al Nord e al Centro. Unica eccezione per il Sud sarà la città di Napoli.

I bollini indicati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno.

Venerdì 19 giugno salgono a otto le città da bollino arancione

Venerdì 19 giugno aumenteranno le città con il bollino arancione, il livello di rischio caldo per i più fragili segnalato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che si basa su 27 centri urbani. Saranno otto, contro le 5 del giorno precedente: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.

I bollini indicati nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 giugno.

Ondata di calore, quanto durerà l'intensa fase di caldo sull'Italia

Da giovedì 18 giugno "l'alta pressione di matrice africana, quindi l'anticiclone nordafricano, comincerà ad occupare con decisione il nostro Paese”, ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Andrea Giuliacci.

Il caldo sarà destinato a durare non solo per tutta la seconda parte della settimana ma anche oltre, seppur con "improvvisi temporali estivi, soprattutto sui rilievi, in particolare sulle Alpi e sull'Appennino”, aggiunge l'esperto.

“Avremo temperature pomeridiane, in particolare nel fine settimana, quasi dappertutto oltre i 30 gradi, specie al Nord e nel fine settimana con picchi anche di 36-37. E non si possono escludere alcune punte anche fino ai 40”.