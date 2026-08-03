Ondate di calore, oggi bollino rosso in ben 25 città: caldo torrido e afa, le previsioni meteo dal 3 al 9 agosto

Caldo torrido sull’Italia e nessuna tregua questa settimana: raggiunto il punto di massima intensità di questa quarta ondata di calore. Oggi il ministero della Salute segnala 25 città da bollino rosso su 27 monitorate.

Nessuna tregua per almeno questa settimana dal caldo torrido. La quarta ondata di calore di questa estate ha raggiunto nel weekend il punto di massima intensità e oggi, lunedì 3 agosto, il ministero della Salute indica ben 25 città sulle 27 oggetto del monitoraggio con il bollino rosso.

Si tratta del massimo livello di allerta, quello che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, ricorda il ministero sul suo sito, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. E oggi appunto non sono contraddistinte da bollino rosso solo le città di Messina e Reggio Calabria, tutte le altre che il ministero elenca nel suo bollettino prevedono l’allerta rossa per il caldo.

Oggi 3 agosto bollino rosso per ondate di calore in 25 città

È un caldo record dal Nord al Sud dell’Italia. Le 25 città col bollino rosso oggi sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari. Bollino giallo per Messina e Reggio Calabria.

Le previsioni meteo della settimana

La quarta ondata di caldo africano durerà almeno fino all’8-10 agosto, poi arriveranno i temporali ma anche se le temperature caleranno di un paio di gradi aumenterà l’afa secondo gli esperti meteo. Le previsioni del ilmeteo.it per questa settimana:

Lunedì 3 agosto: al Nord il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con 36-39 gradi in pianura. Notti tropicali, afa opprimente nelle zone di pianura e lungo le coste. Picchi di 39 gradi in Toscana, qualche temporale sui rilievi di Lazio e Abruzzo. Al sud oggi il bel tempo sarà prevalente e il caldo non così eccessivo.

Martedì 4 agosto: temporali di calore sulle Alpi, al Centro picchi di 38 gradi tra Toscana e Umbria, al Sud giornata soleggiata con cielo poco nuvoloso salvo rovesci sui rilievi.

Mercoledì 5 agosto: giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, con locali temporali di calore sui confini alpini. Notti tropicali, afa opprimente nelle zone di pianura e lungo le coste. Caldo aò Centro Italia con locali temporali attesi tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Clima caldo ma non eccessivo al Sud.

Giovedì 6 agosto sarà ancora una giornata ampiamente soleggiata e di caldo intenso, con locali temporali di calore sui confini alpini. A partire da venerdì 7 agosto la pressione inizierà a indebolirsi al Nord, con un tempo via via più instabile e arriveranno i temporali. Sul resto del Paese avremo un tempo più stabile. La tendenza per sabato e domenica: pressione un po’ più debole al Nord, con temporali sui settori alpini e sulle Prealpi mentre altrove tempo soleggiato e asciutto.