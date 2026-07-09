Ondata di calore in attenuazione oggi giovedì 9 luglio: bollino rosso solo a Firenze

Da oggi, giovedì 9 luglio 2026, piccola tregua dall’ondata di calore che sta interessando l’Italia. Il Ministero della Salute ha previsto un generale abbassamento dei livelli di allerta per le ondate di calore ad eccezione di Firenze che invece passerà a bollino rosso.

Una nuova ondata di calore si è abbattuta sull'Italia con le temperature che sono schizzate di nuovo in alto sfiorando anche i 40 gradi nei valori massimi in alcune città. Dopo il picco di ieri, però, tra oggi, giovedì 9 luglio, e domani le temperature saranno in contenuto calo al nord e sulle regioni adriatiche e sostanzialmente stabili altrove. Per questo il Ministero della Salute ha previsto un generale abbassamento dei livelli di allerta per le ondate di calore ad eccezione di Firenze che invece passerà a bollino rosso nella giornata di oggi

Caldo torrido in attenuazione fino la weekend

Anche se questa terza ondata di calore di questa estate, con temperature molto oltre la media del periodo, sarà destinata a perdurare ancora molto e ben oltre la metà di luglio, nei prossimi giorni assisteremo a un leggero calo dei valori massimi in diverse zone del paese. Da oggi e almeno fino al weekend infatti il caldo sarà meno torrido, in particolare al nord e sulle regioni centrali prima di un uomo rialzo termico di nella prossima settimana. In base al bollettino sulle ondate di calore, infatti, oggi molte città passano da bollino arancione a giallo e da giallo a verde mentre sono poche quelle che per cui si è incrementata l’allerta, tra cui spicca Firenze che passa oggi a bollino rosso.

Come spiega il meteorologo Giulio Betti, "Tra giovedì e venerdì avremo temperature in contenuto calo al Nord e sulle regioni adriatiche, stazionarie altrove o in lieve aumento sulla Sardegna ma comunque su valori pienamente estivi e di qualche grado sopra le medie. Da lunedì 13 probabile nuovo rialzo delle temperature su tutta Italia su valori anomali e temperature superiori alle medie almeno fino al 18-20 luglio salvo temporanee pause.

Il bollettino di oggi sulle ondate di calore

Nel dettaglio cala l'allerta calore oggi 9 luglio ad Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Venezia e Verona. L'allerta per caldo intenso aumenta solo a Rieti e Genova che passano da bollino verde a bollino giallo e appunto Firenze che passa da bollino arancione a bollino rosso. Sarà l'unica città che oggi avrà il massimo livello di allerta mentre sono tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre tutte le altre sono da bollino giallo o verde.