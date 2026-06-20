Ondata di caldo, bollino rosso in 8 città domani 21 giugno: le zone interessate

Se oggi avremo 5 città con allerta massima, col perdurare del caldo, domani domenica 21 giugno 2026 saliranno a 8 le città da bollino rosso come elenca il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Nessuna città da bollino verde domani.

Immagine di repertorio.

L’ondata di calore che ha colpito l’Italia raggiungerà un nuovo picco durante questo weekend con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Se oggi avremo 5 città con allerta massima, col perdurare del caldo, domani domenica 21 giugno 2026 saliranno a 8 le città da bollino rosso come elenca il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore.

Il caldo intenso si farà sentire in particolare al nord e nelle zone interne ma le temperature saliranno ovunque nel fine settimana in Italia a causa dell'espansione dell'anticiclone africano. Sui 27 centri urbani presi in considerazione, infatti, da domani nessuno sarà più da bollino verde mentre aumentano le città da bollino arancione e giallo, oltre a quelle da bollino rosso. Oltre all’allerta massima a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, scattata già oggi, domani si aggiungono anche Bolzano, Milano e Rieti che oggi sono da bollino arancione.

Le città da bollino arancione domani

Domani saranno 8 anche le città da bollino arancione. Oltre a Frosinone, Latina, Roma e Verona che sono in allerta due già oggi, domenica si aggiungono anche Pescara, Trieste, Venezia e Viterbo. Tutte le altre sono da bollino giallo comprese le ultime da bollino verde oggi: Cagliari, Campobasso, e Genova. Ad intensificare la sensazione di calore oltre alle temperature fortemente superiori alla media, anche l’afa che accompagna questo inizio di estate italiana.

Come segnala il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute del Ministero della Salute, per difendersi dal caldo ci sono alcune regole come non uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), bere molti liquidi evitando alcol e bevande con caffeina ed evitare l'esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, Il Ministero, in sinergia con l'Inail, ha anche attivato un numero verde, 1500, attivo dal 22 giugno all'11 settembre, a cui ci si potrà rivolgere al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.

Caldo anomalo ma anche temporali di calore

Il caldo anomalo coinvolgerà anche l’alta montagna, con lo zero termico che si porterà a 4500 metri anche se non mancheranno rovesci e temporali lungo le Alpi, Prealpi, ed Appennino con qualche fenomeno più intenso sui settori del Triveneto. Si tratta dei cosiddetti temporali di calore che caratterizzeranno le ore centrali della giornata sia oggi che domenica. I valori massimi di temperatura oggi si registreranno in Sardegna con 39 gradi mentre in pianura padana e nelle zone tirreniche centrali avremo valori intorno ai 37 gradi.