Ondata di calore, oggi bollino rosso con allerta in 11 città, domani salgono a 19: afa e punte di 40 gradi

Aumentano le temperature con la quarta ondata di calore che ha iniziato a colpire l’Italia: delle città monitorate dal bollettino del ministero della Salute se ne contano 11 con bollino rosso oggi, venerdì 31 luglio, salgono a 19 domani 1 agosto.

I bollini rossi che indicano l’allerta massima per le ondate di calore crescono di giorno in giorno, tanto che oggi, venerdì 31 luglio, nel bollettino diffuso dal ministero della Salute troviamo ben 11 città “rosse” e domani, sabato 1 agosto, aumentano ancora di più.

11 città da bollino rosso per la nuova ondata di calore

Oggi le città con bollino rosso sono Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Come ormai da giorni, nella mappa del ministero non ci sono bollini verdi ma 10 arancioni per oggi e il resto delle città sono in giallo, ovvero livello di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Il bollino rosso, invece, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo su categorie a rischio come anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche.

Sabato 1 agosto 19 città con temperature fino a 40 gradi

Domani, sabato primo agosto, i bollini rossi diventano 19 sulle 27 città monitorate: a quelle di oggi si aggiungono Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona.

Con la quarta ondata di calore sull’Italia sono attese punte di 40 gradi in città e afa anche lungo le coste. È una ondata di calore con cui dovremo fare i conti per una decina di giorni, come spiegato anche da Simone Abelli, e gli esperti meteo ritengono che in particolare questo weekend le temperature saliranno in molte città. Si supereranno anche i 40 gradi a Terni e si sfioreranno in città come Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il termometro schizzerà anche a Roma, Latina e Torino. Ci sono anche zone dove il termometro non raggiungerà i 40 gradi, ma l'umidità renderà comunque l'aria irrespirabile.

Le previsioni del mese di agosto: caldo e pioggia

Per quanto riguarda le previsioni del mese di agosto, ci sarà una alternanza tra aumento delle temperature e precipitazioni. Come anticipato a Fanpage.it, infatti, il mese si caratterizzerà per una prima parte connotata dalle alte temperature, e una seconda più piovosa della media e non mancheranno anche possibili fenomeni meteorologi estremi.