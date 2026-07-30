Che tempo farà ad agosto 2026: piogge in arrivo e temperature in aumento, le previsioni dell’Aeronautica Militare

Le previsioni del prossimo mese di agosto saranno caratterizzate da alternanza tra aumento delle temperature e precipitazioni. Al Sud aumentano le temperature, al Centro e Nord le piogge.

Agosto sarà diviso in due e si caratterizzerà per una prima parte connotata dalle alte temperature, e una seconda più piovosa della media. Non mancheranno anche possibili fenomeni meteorologi estremi. Sono le previsioni del mese di agosto elaborate a partire dal sito Meteo Areonautica Militare (Meteoam).

Agosto tenderà ad avere temperature al di sopra delle medie stagionali di almeno un grado e mezzo. La situazione però non sarà omogenea in tutta la penisola e cambierà sensibilmente tra una settimana e l'altra in base all'area geografica con un Sud caratterizzato da aumenti medi stagionali intorno ai 3 gradi, e un Nord che si distinguerà soprattutto per la copiosità delle precipitazioni.

Le previsioni meteo di agosto 2026 settimana per settimana

La prima settimana di agosto, quella che va dal 3 al 10, a causa dell'alta pressione sarà connotata ancora dalle ondate di calore che da luglio stanno interessando l'Italia. Le medie stagionali previste sono di 3-5 gradi superiori rispetto al solito. Mentre per quanto riguarda le precipitazioni, in questa fase del mese resteranno poco al di sotto delle media.

Discorso a parte lo meritano i fenomeni meteorologici estremi, come le grandinate improvvise che hanno colpito il Centro Italia a luglio. È proprio il caldo ad aumentare le probabilità che simili eventi si verifichino perché il calore accumulato si va a scontrare con masse d'aria più fredde.

Dal 10 al 17 il caldo tenderà a diminuire lievemente. In questa fase del mese le medie stagionali saranno di circa 1 grado sopra rispetto al consueto. Le precipitazioni invece saranno in linea con il periodo.

Nella seconda parte del mese di agosto si innescherà un cambiamento sostanziale. Dal 17 al 24 le temperature saranno in rialzo con una forbice di 1 e 3 gradi sopra la media del periodo. Anche le precipitazioni segneranno un'impennata.

Infine, dal 24 al 31 si ritornerà nella media sia per quanto riguarda le temperature che le precipitazioni, con le dovute differenze, però tra Sud e Nord Italia.

Aumentano le temperature al Sud

Generalmente, agosto tenderà ad avere temperature sopra la media in particolare nelle regioni meridionali, dove questo sarà il trend predominante del mese. Proprio l'aumento della colonnina di mercurio potrebbe favorire il verificarsi di eventi meteorologici estremi.

Precipitazioni più frequenti al Nord e Centro

Le precipitazioni saranno al di sopra della media al Nord. La settimana in cui le piogge potrebbero presentarsi con maggiore frequenza e intensità è la terza, quella che va dal 17 al 24. Anche le regioni del Centro saranno interessate da fenomeni temporaleschi più intensi rispetto al solito. Agosto quindi sarà un mese tendenzialmente più caldo, specie nelle prime due settimane, mentre i rovesci si concentreranno nella parte finale.