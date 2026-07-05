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Le previsioni della prossima settimana 6-12 luglio: caldo in aumento e temporali in agguato

Settimana 6-12 luglio dominata dall’alta pressione, con tempo stabile e prevalenza di sole su gran parte d’Italia. Il caldo è in progressivo aumento, con temperature che potranno raggiungere i 35-36°C diffusi e picchi anche superiori sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole. Non mancherà qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e appenninici.