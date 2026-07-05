Le previsioni della prossima settimana 6-12 luglio: caldo in aumento e temporali in agguato
La settimana tra il 6 e il 12 luglio si aprirà sotto il segno dell’alta pressione, destinata a riportare condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese. L’anticiclone, con contributi di matrice azzorriana, tenderà a consolidarsi sul Mediterraneo, garantendo ampie schiarite e un generale aumento delle temperature.
Il contesto sarà tipicamente estivo, con valori in graduale crescita e picchi anche oltre la soglia dei 35 gradi nelle aree interne e sulla Pianura Padana. Non mancherà però qualche insidia pomeridiana: il forte riscaldamento diurno favorirà infatti lo sviluppo di locali temporali di calore, soprattutto lungo i rilievi alpini e appenninici, fenomeni rapidi ma a tratti intensi.
Prima parte della settimana 6-12 luglio: caldo in progressiva intensificazione
L’avvio della settimana sarà dominato da un campo anticiclonico ben strutturato, già da lunedì 6 luglio in estensione su tutta la Penisola. Il tempo si manterrà generalmente soleggiato, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano sui settori montuosi e occasionali rovesci, in particolare sulle zone alpine e lungo l’Appennino centro-meridionale.
Le temperature inizieranno una nuova fase di aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e punte fino a 35-36 gradi in pianura, localmente anche superiori nelle aree più interne del Centro-Sud e in Sardegna. Lungo l’Adriatico i valori potrebbero risultare leggermente più contenuti per la presenza di correnti meno calde. In questo contesto, martedì 7 luglio sarà una delle giornate più a rischio per lo sviluppo di temporali di calore sui rilievi, con possibili sconfinamenti isolati verso le aree limitrofe.
Seconda parte e weekend: possibile instabilità e calo termico temporaneo
Tra mercoledì e giovedì lo scenario potrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cambiamento, legato all’avvicinamento di una saccatura di origine nord-europea. Si tratta di una dinamica ancora da confermare, ma che potrebbe favorire un aumento dell’instabilità atmosferica soprattutto nelle ore pomeridiane.
In questa fase non si esclude il ritorno di rovesci e temporali più diffusi, in particolare su Nord-Est, versanti adriatici e aree interne del Sud, con fenomeni localmente intensi. L’eventuale passaggio perturbato potrebbe inoltre determinare un temporaneo ridimensionamento delle temperature, interrompendo la fase più calda della settimana.
Per il weekend, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono una situazione ancora incerta: possibile alternanza tra fasi più stabili e nuovi episodi instabili, in un contesto comunque estivo ma meno uniforme rispetto alla prima parte della settimana. Ulteriori conferme saranno necessarie per definire con maggiore precisione l’evoluzione.