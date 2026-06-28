Previsioni meteo della settimana: dal caldo record ai temporali, come cambia il tempo tra fine giugno e inizio luglio

Le previsioni meteo per la settimana dal 29 giugno al 5 luglio indicano ancora caldo intenso nei primi giorni, con temperature vicine ai 40 gradi. Da metà settimana, però, l’anticiclone potrebbe perdere forza favorendo l’arrivo di aria più fresca, temporali, grandinate e un progressivo calo delle temperature.

La settimana che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio potrebbe segnare il passaggio dalla lunga ondata di caldo africano a una fase più instabile. I primi giorni continueranno infatti a essere caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate, con valori vicini ai 40 gradi in diverse zone d'Italia e un'afa particolarmente intensa. Successivamente, con l'inizio di luglio, l'anticiclone dovrebbe iniziare a perdere forza, lasciando spazio all'ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa.

Il cambiamento potrebbe favorire un deciso calo delle temperature e il ritorno di temporali anche intensi, accompagnati localmente da grandinate e forti raffiche di vento. Si tratta di una tendenza che dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti, ma che al momento lascia intravedere una possibile svolta dopo settimane dominate dal caldo estremo.

Ultimi giorni di giugno: ancora caldo intenso, ma arrivano i primi temporali

Tra lunedì 29 e martedì 30 giugno l'anticiclone continuerà a dominare gran parte della Penisola, mantenendo temperature molto elevate, spesso superiori alle medie del periodo. In molte zone del Centro-Sud e della Pianura Padana il caldo resterà intenso, con valori che potranno ancora avvicinarsi ai 38-40 gradi e un tasso di umidità elevato destinato ad aumentare il disagio, soprattutto durante le ore notturne.

Leggi anche Arriva il caldo africano da mercoledì 17 giugno con picchi di 38 gradi: le previsioni meteo della settimana

I primi segnali di cambiamento arriveranno però dal Nord. Una perturbazione atlantica in transito sull'Europa occidentale lambirà infatti l'Italia, favorendo la formazione di temporali su Alpi e Prealpi già tra lunedì e martedì. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, con qualche sconfinamento possibile anche verso la Pianura Padana. Nonostante questo, il calo delle temperature sarà inizialmente limitato e interesserà soprattutto le regioni settentrionali.

Dal 1° luglio al weekend: possibile svolta con aria più fresca e temperature in diminuzione

Il cambiamento più evidente potrebbe arrivare tra mercoledì 1° e giovedì 2 luglio, quando l'indebolimento dell'anticiclone africano favorirebbe l'ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa. L'aria instabile potrebbe alimentare una fase di maltempo più diffusa, con temporali anche intensi, grandinate e colpi di vento prima al Nord e successivamente sulle regioni del Centro e del Sud.

Secondo le attuali elaborazioni dei modelli, tra giovedì e venerdì la perturbazione potrebbe approfondirsi fino a interessare il basso Tirreno, favorendo un calo delle temperature su gran parte del Paese. Dopo giorni di caldo eccezionale, i valori termici dovrebbero così riportarsi su livelli più vicini alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord.

Anche il weekend del 4 e 5 luglio dovrebbe mantenersi su un quadro meno rovente rispetto ai giorni precedenti. Pur con il ritorno del sole su molte regioni, non si esclude la formazione di nuovi temporali, soprattutto lungo l'arco alpino e localmente sulle regioni centro-meridionali. Si tratta comunque di una tendenza che richiederà ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti, ma che al momento lascia intravedere una pausa significativa dopo la lunga ondata di caldo africano.