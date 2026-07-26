Meteo, oggi previsti temporali e grandine ma dalla prossima settimana torna il caldo con l’anticiclone africano

Secondo le ultime previsioni meteo, oggi, domenica 26 luglio, ci saranno temporali anche di forte intensità con grandine e vento su gran parte dell’Italia. Ma la fase fresca durerà poco: dal 29 luglio è attesa la quarta ondata di caldo africano.

Continua l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni, accompagnato da un calo delle temperature con aria più fresca che ha dato una tregua dal grande caldo. Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, l'ultima domenica di luglio sarà caratterizzata da grandine e temporali, che però già all'inizio della prossima settimana lasceranno spazio al ritorno dell'anticiclone africano. Ma procediamo con ordine.

Le previsioni di domenica 26 luglio, grandine e temporali: le regioni colpite

Per oggi, domenica 26 luglio, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci e temporali anche di forte intensità in arrivo lungo le coste di Liguria di Levante, Toscana e Lazio. Prevista instabilità anche su Pianura Padana e Alpi e, dal pomeriggio fino alla Campania. Su questi territori attendono fenomeni molto violenti, accompagnati da "grandine di grosse dimensioni, raffiche di vento e precipitazioni persistenti". Situazione opposta all’estremo Sud, che dovrà fare i conti con un ulteriore aumento delle temperature, comprese tra i 30 e i 34°C quasi ovunque.

Quando ci sarà la quarta ondata di caldo in Italia

Secondo gli esperti, tuttavia, temporali e fresco hanno i giorni contati. Mercoledì 29 luglio, infatti, è atteso il ritorno dell'anticiclone africano, in quella che potrebbe essere la quarta ondata di calore dell'estate 2026 e secondo alcuni modelli potrebbe essere abbastanza lunga e arrivare almeno fino al 10 agosto. Al Sud si potrà arrivare a sfiorare di nuovo i 45 gradi centigradi. Le proiezioni indicano un rapido rientro nella fornace: si prevedono 39°C a Milano e Roma.