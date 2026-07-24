Temporali nel weekend, poi torna il caldo dell’anticiclone africano con 40 gradi: le previsioni di Giuliacci
L’aria più fresca, dopo l’intensa ondata di calore delle ultime settimane, durerà ancora qualche giorno ma la tregua sulla nostra penisola sarà breve. I meteorologi sembrano infatti d’accordo: il ritorno in Italia del rovente anticiclone africano non si farà attendere molto. A dire cosa succederà nei prossimi giorni e quando con ogni probabilità il termometro tornerà a salire è il colonnello Mario Giuliacci, che in un video spiega le tendenze meteo per il weekend e per la prossima settimana.
Le previsioni meteo fino a fine mese
In questi giorni l’aria più fresca sta arrivando anche nelle regioni meridionali, mentre restano ancora un po’ scoperte le isole maggiori, e fino al 28 luglio almeno sull’Italia sono previste perturbazioni che porteranno anche rovesci e temporali che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, rilievi abruzzesi e anche la Puglia. “Sabato sera arriverà un'altra perturbazione sulle regioni di Nord Ovest con rovesci e temporali e infine domenica 26 rovesci e temporali sono attesi su tutto il Centro Nord”, aveva già spiegato Giuliacci a Fanpage.it.
Sul fronte caldo intenso, per la giornata di oggi, stando al bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, resta solo un bollino rosso (ovvero il massimo rischio) che è Cagliari. Catania,Messina, Palermo e Reggio Calabria sono bollino giallo, verde tutte le altre città oggetto della valutazione del ministero. Domani invece i bollini sono tutti verdi, a eccezione del giallo di Cagliari.
Il ritorno del caldo intenso con l'anticiclone africano
A partire da metà della prossima settimana – la data indicata da Giuliacci è il 29 luglio – le cose inizieranno di nuovo a cambiare: tra il 29 e nel 31 infatti, col ritorno dell’anticiclone africano e correnti più calde, il termometro segnerà tra i 32 e i 35 gradi per poi salire ancora a partire da inizio agosto, secondo le ultime previsioni. Tra il primo e il 5 agosto l'anticiclone africano mostrerà il peggio di sé e invierà sull'Italia correnti calde di origine nordafricana: a quel punto il termometro schizzerà di nuovo sopra i 35 gradi e in alcune zone si sfioreranno i 40. Per il momento, è ancora presto per dire quanto durerà questa nuova ondata di caldo in arrivo sulla penisola.
Dove ci sarà fresco e temporali nei prossimi giorni
In queste ore però un’area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava sta spingendo correnti fresche settentrionali attraverso l’Europa Centrale in direzione della Grecia, interessando in questo modo anche i settori adriatici italiani. Queste infiltrazioni fresche favoriranno l’innesco di temporali su parte delle regioni adriatiche: per oggi la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato allerta meteo gialla su Calabria, Puglia e settori costieri di Emilia-Romagna. I fenomeni nelle zone a rischio saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.