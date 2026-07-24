Temporali nel weekend, poi torna il caldo dell’anticiclone africano con 40 gradi: le previsioni di Giuliacci

La tregua dal caldo ha le ore contate: aria fresca e temporali fino al 28 luglio, poi però torna protagonista l’anticiclone africano. Oggi bollino rosso per le ondate di calore in una sola città.

L’aria più fresca, dopo l’intensa ondata di calore delle ultime settimane, durerà ancora qualche giorno ma la tregua sulla nostra penisola sarà breve. I meteorologi sembrano infatti d’accordo: il ritorno in Italia del rovente anticiclone africano non si farà attendere molto. A dire cosa succederà nei prossimi giorni e quando con ogni probabilità il termometro tornerà a salire è il colonnello Mario Giuliacci, che in un video spiega le tendenze meteo per il weekend e per la prossima settimana.

Le previsioni meteo fino a fine mese

In questi giorni l’aria più fresca sta arrivando anche nelle regioni meridionali, mentre restano ancora un po’ scoperte le isole maggiori, e fino al 28 luglio almeno sull’Italia sono previste perturbazioni che porteranno anche rovesci e temporali che interesseranno soprattutto le regioni adriatiche, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, rilievi abruzzesi e anche la Puglia. “Sabato sera arriverà un'altra perturbazione sulle regioni di Nord Ovest con rovesci e temporali e infine domenica 26 rovesci e temporali sono attesi su tutto il Centro Nord”, aveva già spiegato Giuliacci a Fanpage.it.

Sul fronte caldo intenso, per la giornata di oggi, stando al bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, resta solo un bollino rosso (ovvero il massimo rischio) che è Cagliari. Catania,Messina, Palermo e Reggio Calabria sono bollino giallo, verde tutte le altre città oggetto della valutazione del ministero. Domani invece i bollini sono tutti verdi, a eccezione del giallo di Cagliari.

Il ritorno del caldo intenso con l'anticiclone africano

A partire da metà della prossima settimana – la data indicata da Giuliacci è il 29 luglio – le cose inizieranno di nuovo a cambiare: tra il 29 e nel 31 infatti, col ritorno dell’anticiclone africano e correnti più calde, il termometro segnerà tra i 32 e i 35 gradi per poi salire ancora a partire da inizio agosto, secondo le ultime previsioni. Tra il primo e il 5 agosto l'anticiclone africano mostrerà il peggio di sé e invierà sull'Italia correnti calde di origine nordafricana: a quel punto il termometro schizzerà di nuovo sopra i 35 gradi e in alcune zone si sfioreranno i 40. Per il momento, è ancora presto per dire quanto durerà questa nuova ondata di caldo in arrivo sulla penisola.

Dove ci sarà fresco e temporali nei prossimi giorni

In queste ore però un’area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava sta spingendo correnti fresche settentrionali attraverso l’Europa Centrale in direzione della Grecia, interessando in questo modo anche i settori adriatici italiani. Queste infiltrazioni fresche favoriranno l’innesco di temporali su parte delle regioni adriatiche: per oggi la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato allerta meteo gialla su Calabria, Puglia e settori costieri di Emilia-Romagna. I fenomeni nelle zone a rischio saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.