Calo termico e temporali sull’Italia, dove arriva il fresco e quanto durerà: le previsioni meteo di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Il caldo già è stato debellato al Nord ed entro venerdì 24 luglio verrà debellato ovunque: torneranno fresco e piogge. E almeno fino alla fine del mese non avremo più l’anticiclone africano tra i piedi”.

Entro venerdì prossimo, 24 luglio, il caldo record delle ultime settimane verrà debellato ovunque in Italia: prima al Nord e poi anche Centro Sud, complice l'arrivo di correnti fresche nordatlantiche che preverranno sull'anticiclone africano, portando anche piogge e temporali. E sarà così almeno fino alla fine del mese.

Sono queste le previsioni meteo di Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando tornerà il fresco ovunque sull'Italia, con tanto di temporali e fenomeni anche intensi. Fresco che la farà da padrone almeno fino alla fine di luglio, quando potrebbe tornare una nuova ondata di caldo.

Temperature giù con le correnti fresche nordatlantiche

Secondo Giuliacci, "il caldo già è stato debellato al Nord ed entro venerdì 24 luglio verrà debellato ovunque. E almeno fino alla fine del mese non avremo più l'anticiclone africano tra i piedi. Ciò significa che non ci saranno altre ondate di caldo né di origine africana, né di origine subtropicale atlantica fino alla fine di luglio. E questa è un'ottima notizia perché ci permetterà un po' di respirare. Prevarranno le correnti fresche nordatlantiche, che dalla Scandinavia si spingeranno giù fino ai Balcani e poi entreranno con venti freschi sull'Adriatico e il Nord Italia".

Per quanto riguarda le temperature, l'esperto ha spiegato che "scenderanno in un primo momento solo sul Centro Nord, mentre farà ancora caldo al Sud e sulle Isole maggiori, per effetto della corrente nordafricana. Poi, da mercoledì 22 luglio le temperature caleranno anche al Sud anche se su Sicilia e Sardegna potremmo avere ancora valori oltre i 35 gradi. Venerdì 24, infine, il caldo sarà debellato ovunque, con qualche eccezione ancora sulla Sardegna".

Tornando anche i temporali: le regioni più colpite

Non mancheranno fino alla fine del mese i temporali. "Le regioni più interessate dai temporali saranno soprattutto quelle adriatiche, quindi Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, anche a rischio di eventi estremi", ha aggiunto Giuliacci, concludendo: "La perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali già oggi su tutto il Nord, Marche, Abruzzo, Molise e Gargano. Mercoledì 22 luglio rovesci e temporali sono previsti su Marche, Abruzzo, Molise e al sud tranne la Sicilia. Giovedì 23 ancora Abruzzo, Molise e al Sud compresa la Sicilia. Poi sabato sera arriverà un'altra perturbazione sulle regioni di Nord Ovest e quindi dalla sera di sabato rovesci e temporali al Nord Ovest e infine domenica 26 rovesci e temporali su tutto il Centro Nord".