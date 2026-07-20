Sondaggi politici, FdI crolla sotto il 25%, Vannacci vola: Futuro Nazionale sfonda il 7%

FdI crolla al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ha ormai superato il 7%. Il campo largo conferma il vantaggio sul cdx. Ecco l’ultimo sondaggio di Emg Different.

Fratelli d'Italia crolla sotto il 25%, al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle ultime politiche, nel 2022. Non si ferma l'ascesa di Roberto Vannacci. Il boom di consensi porta Futuro Nazionale a superare il 7%, accorciando così la distanza dalla doppia cifra. A livello di coalizioni, il campo largo si conferma avanti con un vantaggio di un punto e mezzo. Vediamo nel dettaglio che cosa emerge dall'ultimo sondaggio di Emg Different.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia è ancora al primo posto ma vede piano piano consumarsi quel vantaggio assoluto che aveva consentito al partito di Meloni di viaggiare per diverso tempo sopra il 30%. Negli ultimi mesi i consensi sono scesi e attualmente FdI si posiziona al 24,6%, non più così distante dai suoi avversari (specie dal Pd).

Forza Italia resta più o meno stabile, attorno all'8,4% mentre la Lega è ormai retrocessa al 7,4%. Il partito di Matteo Salvini è inseguito, a brevissima distanza, da Futuro Nazionale. Dalla sua nascita, lo scorso marzo, la forza politica guidata dall'ex generale ha avanzato a ritmi molto rapidi e ora è data al 7,3% (+1,1%). L'obiettivo del 10% alle prossime politiche, più volta citato da Vannacci , non sembra poi così lontano.

Spostandoci nel centrosinistra, osserviamo degli equilibri piuttosto stabili. Il Pd si conferma la prima forza d'opposizione, con il 20,9%, mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra si ferma più sotto, al 6%. Tra le forze del campo progressista ci sono anche Italia Viva e +Europa: la prima data al 2,6%, la seconda all'1,5%.

Restano fuori dai grandi schieramenti Azione, che si ferma sotto la soglia di sbarramento, al 2,6%, e il Partito liberal-democratico di Luigi Marattin, all'1,8%. Chiude Noi Moderati all'1,7%.

Le coalizioni: campo largo avanti sul centrodestra di 1,5 punti

Sul piano delle coalizioni, il centrosinistra risulta in vantaggio sul centrodestra. Un'ipotetica alleanza del fronte progressista (Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa) totalizza il 43,7%, in leggero calo (-01,%). L'attuale maggioranza di governo invece, perde nove decimi e raccoglie il 42,2%.

Scende la fiducia nei confronti del governo Meloni

Intanto cala anche la fiducia nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni. Coloro che dichiarano di fidarsi molto/abbastanza rappresentano il 35% degli intervistati, con una flessione dell'1%. Di contro, cresce la quota di chi non si fida. Il 44% dice non di riporre nessun fiducia nell'esecutivo, il 21% dichiara di averne poca.