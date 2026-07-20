Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, FdI crolla sotto il 25%, Vannacci vola: Futuro Nazionale sfonda il 7%

FdI crolla al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ha ormai superato il 7%. Il campo largo conferma il vantaggio sul cdx. Ecco l’ultimo sondaggio di Emg Different.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Giulia Casula
Immagine

Fratelli d'Italia crolla sotto il 25%, al 24,6%. Un dato così basso non si registrava da prima delle ultime politiche, nel 2022. Non si ferma l'ascesa di Roberto Vannacci. Il boom di consensi porta Futuro Nazionale a superare il 7%, accorciando così la distanza dalla doppia cifra. A livello di coalizioni, il campo largo si conferma avanti con un vantaggio di un punto e mezzo. Vediamo nel dettaglio che cosa emerge dall'ultimo sondaggio di Emg Different.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia è ancora al primo posto ma vede piano piano consumarsi quel vantaggio assoluto che aveva consentito al partito di Meloni di viaggiare per diverso tempo sopra il 30%. Negli ultimi mesi i consensi sono scesi e attualmente FdI si posiziona al 24,6%, non più così distante dai suoi avversari (specie dal Pd).

Forza Italia resta più o meno stabile, attorno all'8,4% mentre la Lega è ormai retrocessa al 7,4%. Il partito di Matteo Salvini è inseguito, a brevissima distanza, da Futuro Nazionale. Dalla sua nascita, lo scorso marzo, la forza politica guidata dall'ex generale ha avanzato a ritmi molto rapidi e ora è data al 7,3% (+1,1%). L'obiettivo del 10% alle prossime politiche, più volta citato da Vannacci , non sembra poi così lontano.

Leggi anche
Sondaggi politici, crollo FdI e Lega: il Cdx perde le elezioni anche se si allea con Vannacci o Calenda

Spostandoci nel centrosinistra, osserviamo degli equilibri piuttosto stabili. Il Pd si conferma la prima forza d'opposizione, con il 20,9%, mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra si ferma più sotto, al 6%. Tra le forze del campo progressista ci sono anche Italia Viva e +Europa: la prima data al 2,6%, la seconda all'1,5%.

Restano fuori dai grandi schieramenti Azione, che si ferma sotto la soglia di sbarramento, al 2,6%, e il Partito liberal-democratico di Luigi Marattin, all'1,8%. Chiude Noi Moderati all'1,7%.

Le coalizioni: campo largo avanti sul centrodestra di 1,5 punti

Sul piano delle coalizioni, il centrosinistra risulta in vantaggio sul centrodestra. Un'ipotetica alleanza del fronte progressista (Pd, M5s, Avs, Iv e +Europa) totalizza il 43,7%, in leggero calo (-01,%). L'attuale maggioranza di governo invece, perde nove decimi e raccoglie il 42,2%.

Scende la fiducia nei confronti del governo Meloni

Intanto cala anche la fiducia nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni. Coloro che dichiarano di fidarsi molto/abbastanza rappresentano il 35% degli intervistati, con una flessione dell'1%. Di contro, cresce la quota di chi non si fida. Il 44% dice non di riporre nessun fiducia nell'esecutivo, il 21% dichiara di averne poca.

Immagine
Mondiali
Spagna campione del mondo! L'Argentina abdica senza tirare, mai visto prima in finale
Decide un gol di Ferran Torres nei supplementari: l'unico tiro dell'Argentina arriva al 122'
La premiazione di Trump alla Spagna campione è imbarazzante, ma Rodri gli rovina i piani
Chi è Ferran Torres, l'attaccante della Spagna che si mangiava troppi gol e ha deciso i Mondiali 2026
Paredes perde la testa, scatta la rissa dopo il fischio finale di Spagna-Argentina: scene vergognose
Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali, la beffa dopo urla e polemiche
La FIFA infrange la regola 7 del calcio con l'halftime show: finale dei Mondiali ferma per 27 minuti
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views