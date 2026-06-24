Sondaggi politici, crolla il centrodestra e vola Vannacci: tra i giovani il primo partito è il Pd

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia perdono tutti voti. Nel frattempo, Futuro nazionale di Roberto Vannacci guadagna quasi un punto percentuale. È il nuovo sondaggio politico di Bidimedia. Tra gli italiani under 35 la classifica dei partiti ha un aspetto ben diverso: al primo posto c’è il Pd, seguito da FdI e Alleanza Verdi-Sinistra.

Continuano le difficoltà del centrodestra nei sondaggi politici. Tutta la coalizione perde terreno e si vede superare dal centrosinistra (o meglio, dal ‘campo largo' che per ora esiste solo sulla carta). A crescere è soprattutto il partito di Roberto Vannacci, che arriva a mezzo punto di distanza dalla Lega. Se si guarda solamente agli elettori under 35, invece, non solo i vannacciani risultano più in basso ma cambia il ‘podio' dei partiti: al primo posto c'è il Pd.

FdI e Lega in calo, Vannacci guadagna un punto

Fratelli d'Italia è al 27,6%, in calo dello 0,4%. La perdita di quasi mezzo punto percentuale nel giro di meno di un mese è un segnale negativo per il partito di Giorgia Meloni, soprattutto se affiancato ai risultati degli alleati.

Forza Italia è al 7,3%, sostanzialmente stabile anche se risulta calare di un decimo. Molto peggio va la Lega, al 6%: lo 0,5% in meno rispetto a fine maggio. Solo Noi moderati attutisce la caduta della coalizione, guadagnando tre decimi e riportandosi all'1%. Nel complesso, i partiti del centrodestra sommati perdono quasi un punto complessivo e raccolgono appena il 41,9%.

Dall'altra parte il Partito democratico è al 22,2%. Il calo è di un decimo percentuale – anche in questo caso, sinonimo di stabilità – ed è lo stesso che registra il Movimento 5 stelle al 12,1%. Alleanza Verdi-Sinistra resta costante al 6,6%. Insomma, se nel centrodestra c'è una crisi di consensi non è certo perché molti elettori abbiano scelto di passare al centrosinistra.

Italia viva di Matteo Renzi sale dello 0,2% e arriva al 2,2%, +Europa è stabile all'1%. Il campo largo, sommando i partiti che ne fanno parte, ad oggi raccoglierebbe il 44,5% dei voti, finendo nettamente davanti al centrodestra.

Ci sono però diversi partiti che si schierano fuori dalle due coalizioni. Azione di Carlo Calenda è al 2,9% (+0,1%). Il Partito liberaldemocratico di Luigi Marattin è allo 0,9% (+0,1%). Il ruolo più importante, però, è quello di Futuro nazionale di Roberto Vannacci: prende il 5,4% dei voti, guadagnando ben lo 0,9% da fine maggio a oggi. I vannacciani ora sono in piena ascesa, e si trovano a poco più di mezzo punto dalla Lega. La loro eventuale alleanza o meno con il centrodestra potrebbe essere un fattore decisivo in vista del voto del prossimo anno.

Chi prende più voti tra i giovani: Pd supera FdI, Verdi-Sinistra terzo

Bidimedia rileva anche le intenzioni di voto degli under 35. Se alle urne andassero solo i giovani, come è facile immaginare, il panorama politico sarebbe ben diverso. La differenza più grande è quella di Fratelli d'Italia, che perderebbe ben 11 punti e calerebbe al 16,6%. Resterebbe il secondo partito nel Paese, cedendo il primo posto al Partito democratico con il 20,7%.

L'altro grande cambiamento riguarderebbe Alleanza Verdi-Sinistra: 14,8% dei voti, ben otto punti in più rispetto all'attuale rilevazione nazionale, e terzo posto sul podio delle forze politiche in Italia. Solo dietro arriverebbe il Movimento 5 stelle con l'8,6%.

Forza Italia e la Lega restano sostanzialmente in linea, rispettivamente con il 7,8% e il 5,7%. Ha poco da esultare Roberto Vannacci, che si limita al 3,9%. Chi invece ha un vero e proprio exploit tra i giovani è Carlo Calenda: Azione prende il 6%, raddoppiando i propri consensi rispetto alla media nazionale.