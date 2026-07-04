Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci vola al 6%: tutto il centrodestra perde voti, FdI ai minimi

Il sondaggio di Youtrend per SkyTg24 conferma la crescita di Futuro Nazionale. Il partito dell’ex generale si porta oltre il 6%. Dall’altra parte continua il del centrodestra, con FdI ai minimi e la Lega ormai superata da Avs.

Il centrodestra perde voti. Roberto Vannacci li guadagna. Il sondaggio di Youtrend per SkyTg24 conferma la crescita di Futuro Nazionale. Il partito dell'ex generale si porta oltre il 6%, mentre dall'altra parte il centrodestra cala a picco. Fratelli d'Italia perde quasi un punto percentuale e tocca uno dei livelli più bassi degli ultimi 4 anni; Forza Italia lascia indietro sei decimi, la Lega retrocede al 5,4%. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia è il primo partito ma i suoi consensi sono calati drasticamente. Attualmente totalizza il 26,9%, in calo dello 0,9%. Il decremento, dicevamo, è comune a tutti i partiti della maggioranza. Forza Italia scende al 7,6% (-0,6%), mentre la Lega arretra di altri 4 decimi, posizionandosi al 5,4%.

Consensi in buona parte defluiti nel borsino di Futuro Nazionale, che ora vanta il 6,4%. Prosegue senza sosta insomma la crescita dell'ex generale. La doppia cifra sognata da Vannacci per le politiche del 2027 è ancora lontana ma, a questo punto, non impossibile (perlomeno con questi ritmi).

Spostandosi nel centrosinistra, si registra un calo generalizzato, seppur di minore entità rispetto alla flessione dello schieramento avversario. Il Partito democratico è ancora secondo ma si ferma al 22% (-0,2%), seguito dal Movimento 5 Stelle, al 12% (-0,1%). Alleanza-Verdi Sinistra raccoglie il 6,6% (-0,2%) e certifica il sorpasso sul Carroccio. Finora, nonostante le evidenti difficoltà della maggioranza, le principali forze che compongono il campo largo non sembrano aver trovato quella spinta propulsiva necessaria ad assicurarsi la vittoria.

Vanno meglio i partiti dell'area centro-liberale. Azione si piazza sopra la soglia di sbarramento, al 3,4% (+0,3%) mentre Italia Viva arriva al 2,5% (+0,4%). Anche +Europa sale al 1,3% (+0,3%). A seguire il Partito Liberaldemocratico all'1,1% (-0,1%) e Ora all'1,0% (-0,1%). Chiude Noi Moderati con lo 0,8% (-0,1%).

Più di 5 italiani su 10 bocciano il governo Meloni

Passiamo al giudizio sull'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il responso è negativo. Il 55% degli intervistati dà un parere negativo nei confronti del governo. In altre parole, più di 5 italiani su 10 bocciano l'operato della premier e dei suoi ministri. I pareri positivi si fermano al 35%, mentre il restante 10% dichiara di essere indeciso. Naturalmente, i risultati cambiano a seconda dell'orientamento di voto: tra gli elettori del campo largo i giudizi negativi arrivano al 90%, tra quelli del centrodestra invece il livello di apprezzamento tocca il 91%.