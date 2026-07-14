Meteo, quanto dura la terza ondata di caldo africano e quando arriva il picco: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Fino a sabato 18 luglio l’Italia sarà nella morsa del caldo africano, con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi. L’apice tra il 14 e il 15 luglio”.

Fino a sabato 18 luglio l'Italia sarà nella morsa del caldo africano, con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi. Il picco massimo ci sarà tra martedì 14 e mercoledì 15 luglio, poi arriveranno perturbazioni che raffrescheranno l'aria e porteranno temporali.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando sull'Italia ci sarà la terza ondata di caldo delle ultime settimane, con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi in particolare al Centro-Sud e sulle Isole maggiori.

Fino a quando durerà l'ondata di caldo e quando ci sarà il picco

Secondo Giuliacci, questa nuova ondata di caldo di origine nordafricana "durerà nella sua forma massima su tutta l'Italia fino a sabato 18 luglio. L'apice si raggiungerà tra oggi, 14 luglio, e domani, 15 luglio, quando su quasi tutta la Penisola si supereranno i 35 gradi centigradi, con punte di 40 sulle isole maggiori, Foggiano, Materano e anche interno della Toscana".

L'esperto ha poi aggiunto che i 35 gradi "potrebbero non essere raggiunti in Triveneto, Liguria e coste del medio basso Tirreno. Questo non significa che in queste aree non farà caldo, perché comunque le temperature saranno sopra i 32 gradi", complice l'anticiclone africano, che "vedremo sempre più spesso anche nei prossimi anni perché è una conseguenza del surriscaldamento del pianeta che fa sì che diventi più possente e abbia la forza per propagarsi di più verso il Nord, toccando Italia, Spagna e Francia".

Poi cambierà qualcosa: "Dopo il 18 le temperature scenderanno di 3 o 4 gradi, poi tra il 20 e il 23 luglio le temperature scenderanno sotto i 35 gradi ovunque, restando comunque sopra ai 32, perché ci sarà ancora l'anticiclone africano, ma questa volta centrato sul Marocco. Ciò significa che l'aria che arriva in Italia è sempre calda, ma un contro è quella pescata dal Sahara, un conto è quella pescata dall'Atlantico subtropicale, come in quest'ultimo caso", ha concluso Giuliacci.

Quando e dove pioverà nei prossimi giorni

Non mancheranno in questo periodo i temporali. Per l'esperto "ci saranno due fasi temporalesche. Quella principale è prevista tra sabato 18 e lunedì 20 luglio quando arriverà una perturbazione atlantica che farà ridimensionare il caldo africano, con le temperature che si abbasseranno anche di vari gradi. In questa fase ci saranno temporali su gran parte del Centro Nord e rinfrescherà quasi ovunque. Ma già oggi un'altra perturbazione porterà rovesci sulle regioni alpine, dal Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia verso i Balcani", ha precisato.