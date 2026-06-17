Ondata di caldo africano in Italia da oggi 17 giugno, quanto durerà: le previsioni meteo e le città colpite

L’anticiclone nordafricano da oggi 17 giugno porta un’ondata di caldo intenso sull’Italia con temperature che per tutta la durata del weekend fino al 21 giugno raggiungeranno anche i 36-37°C in molte zone del Paese. Un caldo afoso secondo le ultime previsioni meteo e che sembra destinato a durare a lungo, come ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Andrea Giuliacci.

Da oggi un'intensa ondata di caldo è in arrivo sull’Italia, con temperature che da domani giovedì 18 giugno e per tutta la durata del weekend fino al 20 giugno schizzeranno in alto fino a toccare i 36-37 gradi in diverse regioni e città. Un caldo ben oltre la media stagionale in diverse zone, soprattutto al centro nord, e destinato a durare molti giorni, fino almeno alla prossima settimana. La Penisola, così come l’Europa, infatti da giovedì sarà interessata da correnti calde in risalita dal Nord Africa che saranno responsabili di una vera e propria svolta estiva del clima con picchi di temperature che potranno sfiorare anche i 40 gradi. A darci un quadro è il meteorologo Andrea Giuliacci meteorologo di Meteo.it.

Quanto durerà l'intensa fase di caldo sull'Italia

“Già da oggi avremo un caldo tipicamente estivo ma è da giovedì 18 giugno che le cose cominciano a cambiare, perché l'alta pressione di matrice africana, quindi l'anticiclone nordafricano, che è quello che con maggior facilità porta il caldo intenso in Italia, comincerà ad occupare con decisione il nostro Paese” ha spiegato l’esperto. Un caldo destinato a durare non solo per tutta la seconda parte della settimana ma anche oltre, “anche se non mancheranno improvvisi temporali estivi soprattutto sui rilievi, in particolare sulle Alpi e sull'Appennino”. “Avremo temperature pomeridiane, in particolare nel fine settimana, quasi dappertutto oltre i 30°C specie al nord e nel fine settimana con picchi anche di 36-37°C e non si possono escludere alcune punte fino a sfiorare anche i 40°C”.

Un'ondata di caldo che sembra destinata a durare tanti giorni, “perché almeno per tutta la prima parte della prossima settimana insisterà il caldo, ma è probabile che insista anche nella seconda parte della prossima settimana, quindi stiamo parlando di un lungo periodo di tempo sostanzialmente soleggiato, stabile e molto caldo”. “Le proiezioni ci dicono che quasi sicuramente questo caldo insisterà per tutta la prossima settimana, quelle ancora più lunghe non vedono la fine di questa ondata di caldo” spiega il meteorologo. Si tratta dunque per ora di proiezioni ma “Quando parliamo di queste ondate di caldo intenso, parliamo di vaste aree di alta pressione e masse d'aria che occupano migliaia di chilometri e quindi è molto probabile che siano corrette”.

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Purtroppo sarà un caldo afoso e umido “perché come spesso capita, quando il responsabile del caldo è l'anticiclone nordafricano, trascina piano piano verso l'Italia delle masse d'aria molto calde che provengono direttamente dall'interno del Nord Africa e nell'attraversare il Mediterraneo queste masse d'aria si caricano di umidità, anche perché più l'aria è calda, più riesce a contenere umidità”. Di conseguenza anche “le temperature percepite saranno sicuramente superiori a quelle misurate dal termometro”.

Le zone e le città più colpite dal caldo

“Le zone in cui farà più caldo e dove le temperature raggiungeranno i valori più elevati saranno il nord, le zone interne del centro e la Sardegna”, spiega Giuliacci. In generale le temperature andranno dai 4 ai 7 gradi al di sopra della norma in molte località con punte anche di dieci gradi. “Al nord siamo a diversi gradi oltre la media, a Milano nei prossimi giorni si raggiungeranno i 34-35 gradi quando in questo periodo dell'anno dovremmo averne intorno a 28-29. A Bologna, si raggiungeranno i 35-36, anche qui dovremmo averne 28-29. A Roma, dovremmo averne 28-29 ma le temperature si spingeranno fino ai 34-35 gradi”.

Per quanto riguarda le città più calde, i picchi verranno raggiunti nel weekend del 20 e 21 giugno in città come Sassari e Terni dove ad esempio si toccheranno i 38°C, o Bolzano, Benevento e Sondrio dove di prevedono 37°C cioè quasi dieci gradi oltre la media del periodo.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Le previsioni meteo dei prossimi giorni indicano tutta la seconda parte della settimana con “giornate in prevalenza soleggiate, anche se non mancheranno cluster temporaleschi con improvvisi temporali estivi, in particolare sulle Alpi e sull'Appennino”. “Possibile che venerdì 19 giugno, quando una perturbazione riuscirà appena a sfiorare l'Italia, qualche temporale scivoli anche sulle vicine pianure e le zone più vicine alle montagne, però in generale avremo giornate soleggiate e soprattutto con temperature in crescita” sottolinea l’esperto. Tra sabato 20 e e domenica 21 giugno "quasi dappertutto temperature oltre i 30°C specie al nord".

Il caldo interesserà anche gran parte dell’Europa “perché quest'area di alta pressione abbraccerà una grossa fetta del nostro continente, quindi un po' come è capitato già a maggio”. Secondo l'esperto, “Vedremo temperature insolitamente alte anche in altre zone dell’Europa. Questa area di alta pressione non risparmierà tante altre nazioni come Francia, Portogallo e Spagna, ma anche la Germania e la Svizzera e in parte il nord Europa, ma dove probabilmente questa area picchierà con maggior durezza, dove il caldo sarà più intenso, più feroce, probabilmente sarà la Penisola Iberica, la Spagna, soprattutto agli inizi della prossima settimana”.