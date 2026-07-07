Meteo, quando torna il caldo estremo e finiscono i temporali: le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Dal 14 al 16 luglio torna l’anticiclone africano con temperature alte su tutta Italia, ma prima scenderanno e ci saranno rovesci e temporali: ecco le regioni più colpite”.

Da oggi a martedì 14 luglio ci saranno sull'Italia temporali e temperature che non supereranno i 35 gradi centigradi, per via del passaggio dell'anticiclone delle Azzorre. Ma da metà mese cambierà tutto, complice l'arrivo dell'anticiclone africano che porterà una nuova ondata di caldo estremo.

Quando torna il caldo estremo con l'anticiclone africano

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione dei prossimi giorni, quando le temperature si manterranno stabili e continueranno i temporali su quasi tutta l'Italia, prima dell'arrivo dell'anticiclone africano, tra il 14 e il 16 luglio, che farà alzare di nuovo i termometri.

Per quanto riguarda le temperature, secondo Giuliacci, "al Nord saliranno sopra i 35 gradi e fino ai 37 tra oggi, martedì 7 luglio, e domani, mercoledì 8, in particolare a Nord-Ovest. Saliranno nei prossimi 2 giorni sopra i 35 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Casertano, Puglia e interno delle Isole maggiori. Poi, tra giovedì 9 e domenica 12 luglio le temperature scenderanno un po' su quasi tutta l'Italia, perché arriverà una perturbazione atlantica fino a Balcani e da lì entreranno venti più freschi".

Tuttavia, il calo momentaneo delle temperature si verificherà solo al Centro Nord. "Al Sud invece – ha aggiunto l'esperto – tra venerdì 10 e sabato 11 luglio si cominceranno a superare decisamente i 35°, a parte Puglia e Materano. Poi tra il 14 e il 16 luglio arriverà l'anticiclone africano: prima al Nord tra il 14 e il 15 e poi al Centro e al Sud. Le regioni più fresche saranno Liguria, Marche, Abruzzo e Molise perché ogni tanto ci sarà qualche refolo di aria più fresca dai Balcani".

Quando e dove pioverà nei prossimi giorni

Non mancheranno nei prossimi giorni le piogge. "Ieri è arrivata una perturbazione sull'alto Adriatico che oggi porterà rovesci e temporali al Centro, tranne la Toscana, ma anche sulla Campania al pomeriggio, sulla Lucania e la Calabria. Rovesci e temporali mercoledì 8 ancora su Molise, rilievi della Campania, Lucania e Calabria. Giovedì 9 ci sarà ancora, per effetto di questa perturbazione, ancora qualche temporale pomeridiano su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, rilievi della Campania, Lucania e Calabria. Poi venerdì 10 arriverà un'altra perturbazione che porterà temporali su alto Piemonte, Lombardia e zone interne del centro. Sabato 11 ancora rovesci e temporali pomeridiani al Nord e al Nord-Est, mentre da domenica 12 migliorerà ovunque. Poi arriverà l'africano che in pratica metterà a tacere un po' i temporali".