Russia-Ucraina, la guerra in diretta: vertice Nato ad Ankara oggi e domani. Trump: “Putin pronto a finire le ostilità”, ma gli attacchi non si fermano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Ucraina e Russia con le ultime notizie di oggi, 7 luglio 2026: il conflitto sarà al centro del vertice Nato ad Ankara martedì e mercoledì. Trump: "Putin vuole finire la guerra, ne parlerò al vertice". Gli attacchi tra Russia e Ucraina però non si fermano. Nella regione ucraina di Sumy, un raid russo ha provocato la morte di due civili, secondo le autorità locali. mentre una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Secondo Mosca, oltre 430 droni sono stati lanciati da Kiev verso la russia durante la notte. A Kiev oggi giorno di lutto nella regione per le vittime del massiccio attacco russo di iri che ha causato oltre 20 morti tra i civili. Rutte: "Putin disperato perché Kiev va bene sul campo". Von der Leyen: "Kiev ha bisogno di difese aeree".
Mosca: "Oltre 430 droni lanciati da Kiev verso la Russia"
Nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin secondo il quale stanotte decine di droni ucraini sono stati intercettati mentre si dirigevano verso la capitale. "Dalla sera fino alle 6 del mattino, più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. Trentasei droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca", ha scritto Sobyanin sui social media.
Attacchi ucraini su Belgorod, almeno un morto
Almeno una persona è rimasta uccisa nella regione russa di Belgorod a seguito degli attacchi missilistici di Kiev nelle ultime ore. Lo afferma il governatore regionale ad interim Alexander Shuvayev. "Le forze armate ucraine hanno effettuato ripetuti attacchi missilistici contro Belgorod", ha scritto Shuvayev su Telegram. "Nel villaggio di Belovskoye, nel distretto di Belgorod, un civile è purtroppo rimasto ucciso a causa del primo attacco missilistico", ha spiegato. L'assalto ha anche provocato un incendio in alcune infrastrutture. Missili ucraini hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione, durante un attacco nella notte, secondo quanto riportato dalle autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Un incendio è scoppiato all'aeroporto di Belgorod in seguito ad altri attacchi missilistici ucraini, secondo quanto riportato.
Bombe russe su Zaporizhzhia, due morti e 9 feriti
L'esercito russo ha colpito una stazione di servizio nella città ucraina di Zaporizhzhia, l'attacco ha causato due morti e nove feriti. Lo riporta il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov. Un drone kamikaze ha colpito un distributore di benzina, danneggiando le auto parcheggiate. "Nove civili sono rimasti feriti, tra cui un bambino di otto anni", ha detto Fedorov. Altre due persone sono morte a causa dei bombardamenti russi: una ragazza di 18 anni e un uomo di 41 anni. Gli attacchi giungono all'indomani degli intensi bombardamenti russi contro l'Ucraina, che hanno causato almeno 28 morti, di cui 26 a Kiev e nella regione circostante.
Il vertice NATO ad Ankara oggi e domani: sul tavolo riarmo, industria e aiuti a Kiev
I leader dei 32 Paesi dell'Alleanza atlantica si riuniranno oggi e domani ad Ankara in Turchia, sul tavolo riarmo, industria e aiuti a Kiev. La giornata di martedì 7 luglio si aprirà con l'arrivo ad Ankara e con la cerimonia ufficiale di accoglienza e poi il bilaterale tra Trump ed Erdogan. Mercoledì si entra nel vivo con la sessione di lavoro dei capi di Stato e di governo della NATO, durante la quale verranno affrontati i principali dossier strategici: dal rafforzamento della difesa collettiva al sostegno ai Paesi sul fianco orientale, fino al coordinamento sulle principali crisi internazionali in corso e alle prospettive di lungo periodo dell'Alleanza. Particolare attenzione sarà riservata alla guerra i Ucraina con un incontro bilaterale tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky,
Vertice Nato, Trump sente al telefono Putin: "Vuole far finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente"
La guerra tra Ucraina e Russia sarà al centro del vertice Nato ad Ankara in programma oggi e domani e al quale è prevista la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump per trovare una possibile soluzione al conflitto. In vista dell'appuntamento, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. La notizia è stata resa nota dal Cremlino tramite Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera citato dall'agenzia Ria Novosti. "Putin vuole far finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente" ha detto poi il presidente degli Stati Uniti parlando dallo Studio Ovale e aggiungendo. "Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della Nato".
Guerra Russia-Ucraina, le ultime notizie di oggi in diretta
La guerra Russia-Ucraina sarà al centro del vertice Nato ad Ankara martedì e mercoledì. Trump: "Putin vuole finire la guerra, ne parlerò al vertice". Gli attacchi tra Russia e Ucraina però non si fermano. Nella regione ucraina di Sumy, un raid russo ha provocato la morte di due civili, secondo le autorità locali. mentre una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Secondo Mosca, oltre 430 droni sono stati lanciati da Kiev verso la russia durante la notte. A Kiev oggi giorno di lutto nella regione per le vittime del massiccio attacco russo di iri che ha causato oltre 20 morti tra i civili. Rutte: "Putin disperato perché Kiev va bene sul campo". Von der Leyen: "Kiev ha bisogno di difese aeree".