Russia-Ucraina, la guerra in diretta: vertice Nato ad Ankara oggi e domani. Trump: “Putin pronto a finire le ostilità”, ma gli attacchi non si fermano

La guerra tra Ucraina e Russia sarà al centro del vertice Nato ad Ankara in programma oggi e domani e al quale è prevista la partecipazione del presidente statunitense Donald Trump per trovare una possibile soluzione al conflitto. In vista dell'appuntamento, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico. La notizia è stata resa nota dal Cremlino tramite Yuri Ushakov, consigliere per la politica estera citato dall'agenzia Ria Novosti. "Putin vuole far finire la guerra in Ucraina, lo vuole fortemente" ha detto poi il presidente degli Stati Uniti parlando dallo Studio Ovale e aggiungendo. "Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della Nato".