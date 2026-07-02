Meteo, tregua dal caldo: torna il maltempo sull’Italia con temporali e calo delle temperature, le previsioni

Dopo l’intensa ondata di calore delle scorse settimane, arriva sull’Italia una perturbazione atlantica che porterà forti temporali, grandine, vento e un netto calo delle temperature. Nel weekend il tempo tornerà stabile: caldo moderato con valori vicini o lievemente al di sopra delle medie. Le previsioni di Simone Abelli, meteorologo Meteo Expert.

Il fronte freddo nord atlantico che sta interessando l’Italia e favorirà lo sviluppo di temporali (Foto ECMWF).

È arrivata alla sua conclusione l'intensa ondata di calore che per due settimane ha interessato l'Europa e l'Italia, facendo registrare temperature record, disagi e decessi legati al caldo.

"Abbiamo avuto una svolta nelle scorse ore. Sul Nord è arrivato un fronte freddo nord atlantico, una perturbazione che favorirà lo sviluppo di temporali. E, dato il forte contrasto termico tra la situazione preesistente e l'aria più fresca, nasceranno fenomeni anche di forte intensità tra oggi, giovedì 2 luglio, e venerdì 3″.

Lo ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. "Saranno temporali forti con raffiche di vento e grandinate, fenomeni che si verificano quando abbiamo cambi drastici della circolazione atmosferica. Ieri, mercoledì 1° luglio, è stata l'ultima giornata dell'ondata di calore, con picchi di 36-37 gradi in diverse zone d'Italia".

Le previsioni meteo di giovedì 2 luglio: "Con i temporali crollo delle temperature e dei tassi di umidità"

Il fronte, inizialmente posizionato sul Nord, scenderà lentamente lungo la Penisola e oggi, giovedì 2 luglio, il maltempo interesserà principalmente il Centro-Sud, comprendendo anche l'Emilia-Romagna all'inizio della giornata. A seguire, abbastanza brevemente, raggiungerà anche le regioni meridionali e le Isole.

"Rovesci e temporali, anche localmente intensi, si verificheranno in queste zone. Mentre sul Nord la situazione andrà migliorando. Alle spalle del fronte si sta attivando anche una ventilazione sostenuta settentrionale, quindi più fresca. E questi venti oggi interesseranno in maniera marcata il Centro-Sud".

"Con il passaggio di questo fronte temporalesco c'è stato un crollo delle temperature. – osserva l'esperto – A Piacenza, per esempio, dove nei giorni scorsi sono stati raggiunti i 37 gradi, siamo scesi fino ai 20 gradi. E sono crollati anche i tassi di umidità, quindi chiaramente la situazione da questo punto di vista va migliorando".

Nelle prossime ore le temperature caleranno vistosamente un po' dappertutto e le massime torneranno più o meno nei valori normali. "Quindi, tra i 27 e i 32 gradi, anche se durante le fasi di maltempo saranno anche lievemente sotto. – aggiunge Abelli – L'unica zona dove magari resisteranno valori più elevanti è quella dell'Estremo Sud, anche se sarà molto limitata".

Lieve risalita delle temperature nel weekend: "Caldo meno intenso, più sopportabile"

Venerdì 3 luglio la perturbazione continuerà il suo tragitto, spostandosi ancora di più verso Sud-Est. "Avremo un generale miglioramento non solo al Nord, ma anche su gran parte delle regioni centrali, ci aspettiamo invece rovesci e temporali ancora localmente intensi, anche se molto meno diffusi, al Sud e sulla Sicilia", spiega il meteorologo.

Al Centro-Nord le temperature torneranno lievemente a risalire, dopo il calo dovuto al passaggio del fronte. "Saranno valori comunque gradevoli, non si tratterà di un caldo eccessivo. E l'umidità rimarrà bassa, con tempo ventilato in diverse zone. La situazione sarà molto più sopportabile", aggiunge Abelli.

Passata questa perturbazione, nel fine settimana la situazione sarà di tempo stabile con temperature che guadagneranno qualche grado: "Anche sabato 4 luglio rimarremo con valori intorno alla media, in alcuni casi lievemente al di sopra, ma in un contesto di clima ventilato e con bassa umidità".

La situazione persisterà domenica 5 luglio con temperature che tenderanno tuttavia ad aumentare ancora, seppure lievemente. "Il miglioramento è dovuto al rinforzo dell'alta pressione, quella delle Azzorre, che non sarà accompagnata da una massa d'aria troppo calda", precisa l'esperto.

"Questa guadagnerà terreno all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, con un leggero ulteriore aumento delle temperature, ancora senza eccessivi".

La tendenza successiva invece, come osserva Abelli, non è ancora facile da inquadrare: "I modelli non sono ancora molto d'accordo. In generale, l'alta pressione dovrebbe mantenersi ‘in zona0, con incursione di aria più fresca che potrebbero bloccare eventuali risalite delle temperature".

E conclude: "Sì tratta tuttavia di una versione proposta da alcuni modelli, altri invece segnalano una situazione in cui il caldo aumenterà con il passare dei giorni. È presto per dire con certezza cosa avverrà".