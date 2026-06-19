Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 giugno per temporali: le zone a rischio

Il caldo intenso avrà come effetto collaterale improvvisi temporali di calore su alcune zone dell’Italia. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 20 giugno, una nuova allerta meteo gialla.

L’ondata di calore sull’Italia si intensifica con temperature che sfioreranno i 40 gradi in molte regioni nel weekend ma anche domani non mancheranno temporali improvvisi sulle zone montuose, sia su Alpi che in Appennino ma in particolare sui settori alpini del Triveneto. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani sabato 20 giugno una nuova allerta meteo gialla per temporali sulla Provincia autonoma di Bolzano.

Allerta meteo gialla 20 giugno: le zone a rischio

Gli effetti dell'avanzata dell’anticiclone africano sul nostro Paese riguarderanno sia il nord che il sud coinvolgendo anche le zone di alta montagna, con lo zero termico che si porterà a 4500 metri di quota. L’effetto collaterale saranno però gli improvvisi temporali di calore nelle ore centrali della giornata che domani interesseranno particolarmente i settori del Triveneto. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile quindi ha valutato per domani sabato 20 giugno 2026 allerta meteo gialla per temporali su tutta la provincia autonoma di Bolzano. Ecco la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

Temperature vicine ai 40 gradi e temporali di calore: le previsioni meteo del 20 giugno

Per la giornata di domani, sabato 20 giugno 2026, le previsioni meteo indicano durante le ore centrali della giornata addensamenti nuvolosi sui rilievi che daranno vita a rovesci e temporali lungo Alpi, Prealpi, ed Appennino, con qualche fenomeno più intenso atteso sui settori del Triveneto. Qualche pioggia isolata anche lungo l'Appennino centrale nelle ore più calde del giorno e sui rilievi di Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto del Paese sole e caldo ovunque con temperature fino ai 39 gradi sulle zone interne della Sardegna e intorno ai 37 gradi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Pianura padana.