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Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 luglio: le regioni a rischio per temporali

Per la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Tutti i dettagli.
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A cura di Eleonora Panseri
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Ancora caldo all’inizio della settimana di lunedì 20 luglio sul Centro-Sud Italia, dove l’anticiclone farà sentire ancora i suoi effetti, mentre parte delle regioni settentrionali saranno lambite da correnti più fresche che porteranno condizioni di instabilità, con sviluppo di temporali e rovesci, anche intensi.

Per questo per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. È disposta l'allerta gialla in quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla domani 20 luglio: le regioni a rischio

Domani, lunedì 20 luglio, è prevista ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) su diversi settori delle quattro regioni interessate dall'allerta. Ecco quali sono riportate nel bollettino della Protezione Civile:

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  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Emilia Romagna: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese,
    Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;
    Marche: Marc-2, Marc-1;
    Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
La mappa pubblicata sul sito della Protezione civile con le zone interessate dall'allerta meteo di domani, lunedì 20 luglio.
La mappa pubblicata sul sito della Protezione civile con le zone interessate dall'allerta meteo di domani, lunedì 20 luglio.

Temporali e rovesci al Nord, ancora calo intenso al Centro-Sud: le previsioni meteo

Per la giornata di domani, lunedì 20 luglio, attesi locali temporali tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, attese maggiori schiarite su Alpi e Liguria. Il cielo invece sarà sereno al Centro-Sud.

Con il passare delle ore le nubi aumenteranno ed è previsto lo sviluppo di qualche temporale o rovescio sparso sui rilievi del Nord-Est e sulle Prealpi lombarde e, in forma più sporadica e isolata, lungo l’Appennino.

Le temperature massime caleranno lievemente nelle regioni settentrionali, il caldo tornerà con valori nella norma, fino a 32-33 gradi. In gran parte del Centro-Sud il caldo resta intenso, con picchi di 37-38 al Centro, 40 al Sud e 44-45 in Sicilia e Sardegna.

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