Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 luglio: le regioni a rischio per temporali

Per la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali in quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Tutti i dettagli.

Ancora caldo all’inizio della settimana di lunedì 20 luglio sul Centro-Sud Italia, dove l’anticiclone farà sentire ancora i suoi effetti, mentre parte delle regioni settentrionali saranno lambite da correnti più fresche che porteranno condizioni di instabilità, con sviluppo di temporali e rovesci, anche intensi.

Per questo per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. È disposta l'allerta gialla in quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Veneto. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla domani 20 luglio: le regioni a rischio

Domani, lunedì 20 luglio, è prevista ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) su diversi settori delle quattro regioni interessate dall'allerta. Ecco quali sono riportate nel bollettino della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese,

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;

Marche: Marc-2, Marc-1;

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

La mappa pubblicata sul sito della Protezione civile con le zone interessate dall'allerta meteo di domani, lunedì 20 luglio.

Temporali e rovesci al Nord, ancora calo intenso al Centro-Sud: le previsioni meteo

Per la giornata di domani, lunedì 20 luglio, attesi locali temporali tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, attese maggiori schiarite su Alpi e Liguria. Il cielo invece sarà sereno al Centro-Sud.

Con il passare delle ore le nubi aumenteranno ed è previsto lo sviluppo di qualche temporale o rovescio sparso sui rilievi del Nord-Est e sulle Prealpi lombarde e, in forma più sporadica e isolata, lungo l’Appennino.

Le temperature massime caleranno lievemente nelle regioni settentrionali, il caldo tornerà con valori nella norma, fino a 32-33 gradi. In gran parte del Centro-Sud il caldo resta intenso, con picchi di 37-38 al Centro, 40 al Sud e 44-45 in Sicilia e Sardegna.