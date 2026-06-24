Maltempo, allerta meteo gialla domani 25 giugno per temporali: le regioni a rischio

L’ondata di calore sull’Italia si intensifica ma con essa anche il rischio di temporali di calore. La Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 25 giugno 2026, una nuova allerta meteo gialla per maltempo su quattro regioni.

Mentre l'eccezionale ondata di calore prosegue senza sosta interessando sempre di più anche il sud Italia, nelle ore più calde della giornata molte regioni continueranno ad essere colpite da temporali di calore improvvisi, anche di forte intensità. Per questo la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, giovedì 25 giugno 2026, una nuova allerta meteo gialla per maltempo su quattro regioni.

Allerta meteo gialla 24 giugno: le zone a rischio

L'anticiclone di origine africana sta continuando a imperversare sull'Europa colpendo anche l'Italia dove anche giovedì le temperature saranno in ulteriore aumento oltrepassando i 35 gradi ovunque e sfiorando anche i 40 gradi in alcune zone. Saranno infatti ben 16 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Condizioni meteorologiche che fanno crescere la probabilità di temporali di calore fra il pomeriggio e la sera, soprattutto nelle zone montuose di Alpi e Appennino e nelle zone immediatamente adiacenti. È quello che accadrà anche domani quando ad essere colpite saranno soprattutto le regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 25 giugno su tutta la Sicilia, la Calabria e la Basilicata e su gran parte della Sardegna. Valutato inoltre un rischio idrogeologico per la Calabria. Ecco la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

Caldo ovunque ma rischio temporali tra pomeriggio sera: le previsioni meteo del 25 giugno

Le previsioni del 25 giugno 2026 indicano ancora giornate di calore intenso su tutta l'Italia con temperature che sfioreranno i 40 gradi in molte zone ma con elevato rischio di rovesci e temporali nelle ore più calde della giornata tra pomeriggio e sera. In particolare al nord saranno possibili temporali lungo l'arco Alpino occidentale e sulle zone montuose tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige ma anche lungo l'Appennino Emiliano. Interessata dai rovesci anche la dorsale appenninica centrale e la Sardegna con fenomeni che saranno in estensione anche alle coste dell'Alto e basso Lazio mentre al Sud si estenderanno verso le coste del Gargano in Puglia, del Cilento in Campania e poi in Calabria e Sicilia.