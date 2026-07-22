Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 luglio: le regioni a rischio per temporali

Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia con piogge e temporali sul nord est e sulla zona adriatica centro-meridionale. La Protezione civile ha valutato per domani 23 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Molise e Puglia.

Caldo in diminuzione sull’Italia ma è ancora maltempo con allerta meteo gialla per domani giovedì 23 luglio su tre regioni per rischio temporali: Abruzzo, Molise e Puglia. In una giornata con tempo generalmente soleggiato, infatti, dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi.

Il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione Civile segnala per giovedì temporali su settori alpini, restanti zone del Triveneto, rilievi della Liguria, Appennino settentrionale, Marche, settori orientali di Umbria, Lazio e Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e settori montuosi della Calabria, con fenomeni intensi in particolare su Marche meridionali, Abruzzo orientale e meridionale, Molise centro-orientale e Puglia centro-settentrionale.

Allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità per giovedì 23 luglio segnala per domani allerta meteo gialla per rischio temporali su tutti i settori adriatici di Abruzzo e Molise e su tutta la Puglia garganica. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per domani 22 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per giovedì 23 luglio

Per giovedì 23 luglio le previsioni meteo indicano l’arrivo di una nuova perturbazione con nuvolosità e piogge al mattino su tutte le regioni del nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano ma in estensione dal pomeriggio su Alta Toscana, Umbria, Lazio ma soprattutto su Abruzzo, Molise e Puglia dove i fenomeni saranno più intensi. Piogge possibili infine in serata anche su Appennino campano e lucano, Molise e Calabria. Temperature in diminuzione quasi ovunque.