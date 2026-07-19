Bologna, uomo muore durante un intervento di polizia al quartiere Pilastro: si indaga sulle cause del decesso

Un uomo di 42 anni è morto oggi nel rione Pilastro, a Bologna, durante un intervento di polizia. Era stato segnalato agli agenti in forte stato di agitazione. Non sono ancora chiare dinamica e cause del decesso, sono in corso accertamenti sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, Un uomo di 42 anni, A.F., è morto nel rione Pilastro, a Bologna, durante un intervento di polizia. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, il 43enne, che abitava in uno stabile di via Svevo, in mattinata era in stato di agitazione (non è ancora chiaro se in seguito all’assunzione di qualche sostanza) e per questo erano state chiamate sia l’ambulanza che la Polizia.

Sono subito intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e il personale 118, oltre a quello della Squadra mobile, della Digos e con il supporto dei Carabinieri.

L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e avrebbero messo in sicurezza l'uomo con le fascette ai polsi. Il 42enne, stanto alle prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.

Dell'accaduto è stato avvisato il pubblico ministero di turno, giunto sul posto insieme al medico legale. Indagini in corso per fare piena luce sulla dinamica e le cause del decesso.

Al momento il corpo del 43enne si trova ancora in via Svevo, coperto da un telo bianco e protetto dal sole da un ombrellone. La notizia del decesso ha scatenato forti tensioni nel rione: attorno al luogo della tragedia si sono radunate molte persone, tra condomini e familiari della vittima.

In aggiornamento.