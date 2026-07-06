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Savona, muore 37enne accoltellato durante una lite in spiaggia: è caccia al killer

È morto in ospedale il 37enne accoltellato domenica sulla spiaggia del Prolungamento di Savona. L’aggressione è arrivata al culmine di una lite. Il killer è ricercato da Polizia, Guardia Costiera e Carabinieri.
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A cura di Maria Neve Iervolino
immagine di repertorio
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Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri, domenica 5 luglio, sulla spiaggia libera del Prolungamento, una delle più note di Savona.

Il diverbio sarebbe nato intorno alle ore 15.30 per futili motivi e si sarebbe protratto poi per diversi minuti sotto lo sguardo sbigottito degli altri bagnanti. Il 37enne si trovava sul bagnasciuga con alcuni amici, e tra questi ci sarebbe stato anche l'altro uomo. All'apice della discussione è spuntato il coltello.

Dopo essere stata colpita all'addome, la vittima si è trascinata per alcuni minuti chiedendo aiuto per poi essere soccorso d'urgenza dal personale del 118. Il 37enne è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto d'urgenza a un delicato intervento chirurgico. Nonostante il lavoro dei medici e del personale sanitario, però, per lui non c'è stato niente da fare e nella notte è deceduto.

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In spiaggia a seguito dell'aggressione sono giunti anche Polizia e Carabinieri che si sono messi sulle tracce dell'aggressore. Il killer risulta tutt'ora in fuga e sembra fosse da alcuni giorni accampato con la vittima e altri conoscenti in spiaggia.

Ora Polizia, Carabinieri e Guardia Costiera stanno cercando congiuntamente l'uomo. In fase ricostruzione anche gli spostamenti dell'aggressore dopo l'omicidio attraverso l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona.

A carico dell'ignoto aggressore è stato aperto un fascicolo e le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Luca Traversa.

Articolo in aggiornamento

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