Piombino, arresto cardiaco in spiaggia per un boccone di pizza andato di traverso: 37enne in gravi condizioni

Una 37enne torinese è in gravi condizioni dopo essere andata in arresto cardiaco sulla spiaggia di Carbonifera (Piombino). Stando a quanto ricostruito, le sarebbe andato di traverso un boccone di pizza. Subito soccorsa, è stata trasferita in elicottero e ricoverata a Grosseto.

Immagine di repertorio.

Grave incidente sulla spiaggia di Carbonifera (Piombino), dove una donna torinese di 37 anni è stata soccorsa e trasferita all'ospedale di Grosseto in gravissime condizioni. A quanto si apprende, il fatto è accaduto poco dopo le 10.30 di ieri, lunedì 16 gugno.

La 37enne, secondo quanto è stato ricostruito, è andata in arresto cardiaco presso lo stabilimento del camping Pappasole. Qui stava mangiando un pezzo di piazza e un boccone le sarebbe andato di traverso ostruendo le vie aeree. I presenti si sono accorti dell'accaduto e hanno immediatamente lanciato l'allarme, riporta Il Tirreno.

I primi a prestare soccorso sono stati i bagnini dello stabilimento, insieme a un medico e a un'infermiera. Prima di tutto, hanno tentato di eseguire la nota manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso salvavita che viene insegnata e praticata per liberare le vie aeree ostruite da un corpo estraneo.

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La donna ha perso conoscenza ed è andata in arresto cardiaco. Il medico e l'infermiera presenti hanno quindi iniziato a praticare le manovre di rianimazione, poco dopo sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Venturina Terme con un infermiere a bordo.

Ai soccorritori la situazione è apparsa da subito molto grave, per questo la centrale del 118 ha inviato sul posto da Grosseto anche l'elicottero Pegaso. Il personale a bordo del mezzo è sceso sulla spalla tramite verricello e ha proseguito le manovre di rianimazione, mentre le vie aeree erano state liberate.

La 37enne è stata stabilizzata sul posto e rapidamente trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove nel pomeriggio è stata ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Se ci si trova in una situazione simile, la prima cosa da fare è chiamare immediatamente il 112. È importante praticare, nel caso in cui si fosse addestrati a eseguirle, la manovra di Heimlich, e, nel caso in cui la persona perda conoscenza, la rianimazione cardiopolmonare (RCP).