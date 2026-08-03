Scooter travolge un passeggino a Sanremo, bimbo di 2 anni ricoverato in gravi condizioni

Un bimbo di 2 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversava sulle strisce in passeggino con la baby sitter a Sanremo. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in codice rosso al Gaslini di Genova. Indagini in corso sulla dinamica.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi, lunedì 3 agosto, a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino, spinto dalla baby sitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.

Secondo una prima ricostruzione il mezzo a due ruote procedeva ad una velocità superiore ai 50 chilometri orari previsti nel tratto di strada e sulla corsia riservata ai bus. Lo schianto è avvenuto in prossimità di un passaggio pedonale dopo che un’auto aveva rallentato per far passare il passeggino.

Sul posto sono rapidamente intervenuti il personale dell'automedica, i militi di Matuzia Emergenza e della Croce Rossa di Ospedaletti (Imperia). Nell'impatto il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La prognosi resta riservata.

Gli accertamenti per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento sono attualmente in corso. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Sanremo, intervenuti insieme ai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza.

Secondo quanto riporta La Stampa, l'elicottero Grifio è atterrato sulla scogliere di Pian di Poma per accorciare i tempi di intervento e intervenire con la massima tempestività possibile.

Alcuni giorni fa, mercoledì 22 luglio, è accaduto un fatto simile: un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato investito sulle strisce a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Stava raggiungendo la spiaggia insieme alla mamma quando una moto di grossa cilindrata l'ha colpito, ferendolo in modo gravissimo alla testa. Anche lui ricoverato in terapia intensiva al Gaslini di Genova, è deceduto il giorno successivo a seguito delle lesioni riportate.