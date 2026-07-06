Spara alla moglie 86enne e tenta il suicidio a Savona, la donna soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni

A Savona un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie 86enne e ha tentato il suicidio. La donna, subito soccorsa, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il marito è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Ha sparato alla moglie colpendola alla testa, poi ha cercato di togliersi la vita. Il tentato femminicidio-suicidio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, a Savona, dove un uomo di 98 anni ha ferito gravemente la moglie, un'86enne affetta da una grave forma di Alzheimer, sparandole un colpo alla testa con un'arma da fuoco.

Il fatto è accaduto nell'abitazione della coppia, situata in via Mongrifone, nella cittadina ligure. L'aggressione è intorno alle 7.30 al culmine di una lite familiare. Sul posto sono rapidamente intervenuti il personale sanitario del 118, insieme ai militi della Croce Bianca di Savona e della Croce Oro Mare di Albissola, con diverse ambulanze.

La donna è stata trovata incosciente, è stata intubata e portata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul luogo del tentato femminicidio-suicidio sono sopraggiunti anche i Carabinieri e la Polizia locale.

Dai primi riscontri dei militari e degli agenti, anche l'uomo avrebbe tentato di togliersi la vita, ferendosi con un coltello. Le sue ferite non sono però state ritenute gravi, il98enne è stato fermato e trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo per accertamenti.

A intervenire per prima sembra sia stata la nipote della coppia di anziani, chiamata dai vicini che le hanno riferito di aver sentito dei rumori strani provenire dall'appartamento dei due. Alla base del grave gesto potrebbe essere legato alla grave malattia della donna, ma per fare luce su questo aspetto sono in corso indagini.

Intanto, l'anziano è stato accusato di tentato omicidio. L'uomo è stato sentito in caserma mentre la moglie si trova adesso in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto si apprende, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica Beretta, ma non aveva il porto d'armi.