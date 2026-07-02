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Gazzella dei carabinieri si schianta contro l’auto di una famiglia a Treviso, sei feriti: gravissimo un militare

Una famiglia di 4 persone si è schiantata contro l’auto dei carabinieri in un gravissimo incidente nel Trevigiano. Sono sei i feriti nello schianto: la famiglia ha riportato lesioni lievi, mentre i due carabinieri sulla gazzella in servizio hanno avuto la peggio. Uno dei due militari è ricoverato in condizioni gravissime.
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A cura di Gabriella Mazzeo
L’auto coinvolta nello schianto con i carabinieri, foto da Facebook
L’auto coinvolta nello schianto con i carabinieri, foto da Facebook

L'auto di una famiglia si è schiantata contro una gazzella dei carabinieri. Il bilancio delle vittime è di 6 feriti, di cui due gravi. A bordo della vettura viaggiavano un 50enne, la moglie 48enne e i due figli di 14 e 10 anni. La velocità e l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia hanno poi provocato l'incidente con la vettura dei carabinieri mercoledì sera intorno alle 20 a Falzé di Trevignano, in via Villette. L'auto ha colpito la gazzella dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna che stava andando a rilevare un altro incidente stradale a Paese. La vettura, secondo quanto emerso, avrebbe sbandato, invadendo la corsia opposta e colpendo la macchina della famigliola. 

Per i due coniugi e i figli lo spavento è stato grandissimo, ma le lesioni non sono fortunatamente gravi. L'abitacolo dell'auto ha retto a dovere allo schianto e tutte le persone a bordo indossavano la cintura di sicurezza: l'incidente è avvenuto a una velocità piuttosto sostenuta e per l'equipaggio dell'Arma le cose sono andate decisamente peggio. Il militare alla guida, un 30enne, è riuscito ad uscire dalla macchina e a prestare i primi soccorsi. Il capo pattuglia, di 31 anni, è invece in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Gli automobilisti hanno subito lanciato l'allarme al 118 e a Falzè sono stati inviati elicottero, ambulanze e automedica del Suem, oltre ad una squadra di vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi, andati semidistrutti. Al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano è stato inviato il 50enne alla guida della Bmw familiare. L'uomo ha riportato varie fratture insieme a moglie e figli, ma nessuno è in pericolo di vita nonostante la prognosi di 30 giorni. Per svolgere i rilievi di legge, invece, sono intervenuti in via Villette gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto.

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I due mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre sono state acquisite le testimonianze di alcune persone che hanno assistito all'incidente, oltre ai test ematici di entrambi i conducenti. Il carabiniere alla guida della gazzella è stato indagato formalmente per lesioni stradali gravi, mentre il capo pattuglia resta in prognosi riservata.

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