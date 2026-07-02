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Guerra tra Iran, Usa e Israele

Iran, la guerra in diretta: i colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Trump: “Prezzi della benzina torneranno ai minimi”

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, giovedì 2 luglio. Il Qatar assicura che ci sono “Progressi positivi” nei negoziati che proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Trump rassicura gli americani: “I prezzi della benzina torneranno ai minimi come prima”.

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2 Luglio 2026, 07:28
A cura di Antonio Palma
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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 2 luglio, in tempo reale. Proseguono i colloqui a Doha sui dettagli dell'intesa raggiunta tra le parti. "Progressi positivi" assicurano del governo del Qatar che fa da mediatore precisando che le trattative non si interromperanno e riprenderanno una volta concluse le cerimonie funebri con le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Trump: "In Iran è stata una passeggiata. i prezzi della benzina torneranno ai minimi come prima della guerra”. Primo sblocco degli asset congelati iraniani. Libano, Onu: "Autorità esclusiva al governo di Beirut sul territorio".

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07:31

Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 2 luglio

Proseguono i colloqui tra Iran  e Usa a Doha sui dettagli dell'intesa raggiunta tra le parti. "Progressi positivi" assicurano del governo del Qatar che fa da mediatore precisando che le trattative non si interromperanno e riprenderanno una volta concluse le cerimonie funebri con le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Trump: "In Iran è stata una passeggiata. i prezzi della benzina torneranno ai minimi come prima della guerra”. Primo sblocco degli asset congelati iraniani. Libano, Onu: "Autorità esclusiva al governo di Beirut sul territorio".

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