Iran, la guerra in diretta: i colloqui proseguiranno dopo i funerali di Khamenei. Trump: “Prezzi della benzina torneranno ai minimi”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, giovedì 2 luglio, in tempo reale. Proseguono i colloqui a Doha sui dettagli dell'intesa raggiunta tra le parti. "Progressi positivi" assicurano del governo del Qatar che fa da mediatore precisando che le trattative non si interromperanno e riprenderanno una volta concluse le cerimonie funebri con le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Trump: "In Iran è stata una passeggiata. i prezzi della benzina torneranno ai minimi come prima della guerra”. Primo sblocco degli asset congelati iraniani. Libano, Onu: "Autorità esclusiva al governo di Beirut sul territorio".