Foggia, auto con a bordo 4 ventenni si schianta e prende fuoco: si salvano appena prima dell’esplosione

Foggia, auto con quattro ventenni si schianta contro una palazzina e prende fuoco. Sono tutti feriti e ricoverati in ospedale.

Un'auto con a bordo quattro giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è successo a Foggia in viale Fortore all'alba di martedì 2 giugno.

Secondo le prime ricostruzioni, i giovani avrebbero perso il controllo della Mazda 3 su cui stavano viaggiando. L'impossibilità di fare manovra li ha portati a schiantarsi contro una palazzina riportando diverse ferite. Nonostante lo choc dello schianto, i ragazzi hanno avuto la prontezza di uscire dall'abitacolo immediatamente, e poco dopo l'auto ha preso fuoco.

I ventenni hanno quindi chiamato il 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto li ha condotti al Policlinico Riuniti di Foggia, dove sono stati ricoverati tra i reparti di ortopedia e neurochirurgia. Sono feriti, ma non in pericolo di vita.

A seguito dell'incidente sono intervenute anche le Forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Polizia locale di Foggia ha effettuato i primi rilievi e isolato la scena. Dopo aver portato via l'auto carbonizzata è rimasta solo una traccia nera di bruciato sull'asfalto.

I primi rilievi scientifici condotti hanno escluso che i giovani occupanti del veicolo avessero assunto sostanze stupefacenti o droghe. Restano da condurre gli accertamenti sul veicolo, fase che potrebbe risultare complessa a causa dello stato dell'auto, pesantemente compromesso dalle fiamme seguite allo scoppio.

Le indagini comunque restano aperte e in corso.