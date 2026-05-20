Si schianta sul camion fermo in coda in A4 e l’auto prende fuoco, automobilista muore tra le fiamme

La tragedia nel pomeriggio di oggi nel tratto dell’autostrada A4 tra San Donà di Piave e Cessalto. Al momento dello schianto si stavano formando delle code e per questo i pannelli a messaggio variabile segnalavano i rallentamenti ma la vittima probabilmente non è riuscita frenare in tempo impattando contro il mezzo pesante.

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, lungo il tratto veneto dell'autostrada A4. Un automobilista ha perso la vita in maniera tragica dopo che la sua auto si è schiantata contro il retro di un camion fermo in coda nel tratto tra San Donà di Piave e Cessalto. Un impatto terribile che ha causato l'improvviso incendio della vettura in cui l'uomo è rimasto bloccato trovando una orribile morte tra le fiamme.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi poco dopo le 15:30 nella nella carreggiata in direzione Trieste dove si erano formate delle code. Il terribile impatto in una zona a tre corsie intorno al chilometro 424. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il Suv stava procedendo sulla corsia centrale quando probabilmente non si è accorto dei rallentamenti a cui erano costretti i veicoli che lo precedevano all'altezza dello svincolo di San Donà o non è riuscito a rallentare in tempo.

La vettura ha tamponato violentemente l'autoarticolato che era fermo in coda e subito dopo si è incendiata. Per l'uomo al volante purtroppo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei primi soccorsi l'uomo era già deceduto e il personale del 118 ha potuto solo accertarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave con un'autopompa che ha provveduto a spegnere le fiamme della vettura e a estrarre la vittima mettendo in sicurezza la zona. Illeso invece il conducente del camion.

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Sul luogo dell'accaduto anche la Polizia Stradale che ha provveduto a bloccare l'intera circolazione per diverse ore per consentire alla macchina dei soccorsi di poter lavorare in tranquillità e poi di mettere in sicurezza la carreggiata con la rimozione dei mezzi coinvolti. Gli automobilisti sono stati costretti all'uscita obbligatoria al casello di San Donà prima che il tratto dell'autostrada A4 fosse riaperto solo dopo le 17.

Per gestire la viabilità e intervenuto anche il personale di Autostrade alto Adriatico che gestisce il tratto stradale. Secondo il gestore dell'infrastruttura, al momento dello schianto si stavano formando delle code e per questo i pannelli a messaggio variabili segnalavano i rallentamenti nel tratto interessato.