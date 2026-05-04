L’auto si schianta contro un albero: morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì, grave un’amica

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Due giovani studentesse morte e una terza ferita gravemente, è questo il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Forlì. Le vittime sono due ragazze di 23 e 26 anni che viaggiavano bordo di una vettura che, per motivi ancora tutti da chiarire, ha improvvisamente sbandato uscendo di strada e schiantandosi contro un albero a bordo carreggiata.

Lo schianto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 di domenica 3 maggio, in viale dell'Appennino a Forlì dove in poco tempo sono intervenuti i soccorsi medici del 118 e i vigili del fuoco ma purtroppo per le due giovani non c’è stato nulla da fare. L’impatto del mezzo contro l’albero infatti è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alle due giovani. Le due ragazze, estratte dalle lamiere contorte del mezzo dai vigili del fuoco dopo un delicato intervento, purtroppo sono morte sul colpo e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Estratta viva invece la terza giovane che è stata stabilizzata dagli operatori sanitari e quindi trasferita con codice di massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Vista la gravità delle lesioni, la centrale operativa ha fatto intervenire anche l’elisoccorso che ha provveduto poi al trasferimento della ferita che rimane ricoverata in gravissime condizioni.

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Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche polizia stradale e carabinieri per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale mortale. Dai primi elementi raccolti pare si sia trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri mezzi.

Le tre ragazze, studentesse universitarie provenienti da altre città, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul lato opposto della carreggiata