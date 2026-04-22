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Terribile schianto tra auto e carro funebre ad Alassio: morta 73enne, grave il nipotino di 6 anni

Il bambino rimane ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova. Nel grave incidente stradale, avvenuto in una galleria dell’Aurelia bis, ferito anche il conducente del carro funebre che si stava dirigendo verso Alassio per un funerale.
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A cura di Antonio Palma
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Un morto e due feriti tra cui un bambino di 6 anni in maniera grave è il tragico bilancio di in gravissimo incidente stradale avvenuto ad Alassio nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile 2026. La vittima è la 73enne Patrizia Parodi, che era al volante di una utilitaria, una Fiat Panda, che si è schiantata frontalmente con un carro funebre che procedeva nel senso opposto di marcia sull'Aurelia bis, tra Albenga ed Alassio,  provincia di Savona. Con lei viaggiava anche il nipotino di 6 anni che è rimasto ferito in maniera grave ed è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Gaslini di Genova.

La tragedia si è consumata in tarda mattinata, intorno alle 11, all'interno di una galleria. Un impatto violentissimo che ha completamente distrutto entrambi i mezzi e che ha coinvolto anche una terza vettura, toccata durante la carambola mortale. Nonostante i soccorsi immediati, per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei vigili del fuoco e delle ambulanze è stato solo possibile accertarne il decesso.

Il piccolo che si trovava nella stessa vettura è stato invece estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Savona e consegnato agli operatori del 118 che hanno avviato immediatamente le prime cure sul posto. Vista la gravità dell'incidente e le ferite riportate dalla minore, la centrale operativa a mobilitato anche l'elisoccorso Grifo che poi ha provveduto al trasporto del minore all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

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Nell'ospedale del Capoluogo Ligure il piccolo è stato preso in carico dall'equipe della rianimazione è sottoposto agli interventi del caso. Fortunatamente è stato escluso il pericolo di vita ma il piccolo rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Soccorso e trasportato in ospedale anche l'autista del carro funebre che era diretto ad Alassio per un funerale l'uomo è stato condotto all'ospedale di pietra Ligure con varie fratture ma le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale per i rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dei fatti. Una prima ipotesi è quella di un malore da parte del 73enne che avrebbe Quindi perso il controllo della vettura rivedendo la corsia opposta di marcia a velocità sostenuta.

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