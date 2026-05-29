Investita mentre attraversa la strada a Tricesimo, Ekaterine muore a 33 anni: era mamma di un bimbo piccolo

Una donna di 33 anni, Ekaterine Jajvani, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Tricesimo. Il conducente del veicolo, un 26enne, si è subito fermato per prestare soccorso. Indagini in corso. La donna lascia un bimbo piccolo.

Immagine di repertorio.

Una donna di 33 anni è stata investita e uccisa da un'auto nella serata di mercoledì 27 maggio a Tricesimo, in provincia di Udine, lungo la Statale 13 Pontebbana. La vittima si chiamava Ekaterine Jajvani, era una cittadina georgiana residente nel comune di Reana del Rojale e mamma di un bambino piccolo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 23. Secondo quanto è stato ricostruito nei giorni scorsi, la donna stava attraversando la carreggiata insieme a una cugina quando è stata travolta da un'utilitaria guidata da un giovane friulano di 26 anni per cause che sono ancora in fase di accertamento.

L'impatto è stato molto violento e la 33enne è stata sbalzata per una trentina di metri sull'asfalto. Il conducente del veicolo, appena accortosi di quanto accaduto e si è fermato immediatamente dopo l'urto per prestare soccorso e lanciare l'allarme, riportano i quotidiani locali.

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La cugina della vittima è riuscita invece a evitare l'auto, rimanendo però sotto choc dopo aver assistito all'investimento della 33enne. Sul posto è rapidamente intervenuto il personale sanitario del 118, ma per la donna, purtroppo, a nulla sono serviti gli sforzi dei soccorritori, fatali le ferite riportate nell'impatto.

A quanto si apprende, infatti, il decesso sarebbe avvenuto all'istante. Insieme ai sanitari, sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, a cui sono stati affidati i rilievi di legge del caso. Gli agenti si sono messi subito al lavoro per tentare di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la giovane donna.

Nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, ad Asolo, in provincia di Treviso, in via Castellana 38, si è verificato un altro incidente mortale in cui ha perso la vita un 48enne. Alle 22.30 circa l'uomo, alla guida di un'Opel Astra, nel corso di un sorpasso ha urtato, per cause in via di accertamento, la fiancata sinistra del veicolo che lo precedeva, condotto da un 29enne.

Dopo la collisione l'uomo ha perso il controllo del mezzo e, dopo essersi capovolto più volte, ha finito la sua corsa fuori strada, contro un muro. Illeso il 29enne e negativo all’alcoltest.