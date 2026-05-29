Iran, la guerra in diretta: Trump sull’intesa con Teheran: “Deve essere un buon accordo per gli Usa”

Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato ieri a New York il vicepremier e ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, con cui ha discusso lo sviluppo delle relazioni bilaterali e della guerra in Iran. Lo riferisce il Quotidiano del popolo. Nel corso del colloquio, Wang ha affermato che "la cooperazione amichevole tra Cina e Pakistan è a tutto tondo, (si sviluppa) in ogni circostanza e in tutti i settori".

"I due Paesi si sono sempre fidati, uniti e sostenuti a vicenda a livello bilaterale, regionale e internazionale", ha sottolineato, ribadendo la propensione di Pechino a lavorare per mantenere scambi ad alto livello, approfondire la fiducia politica reciproca, ampliare la cooperazione e accelerare "la costruzione di una comunita' sino-pachistana più unita e con un futuro condiviso nella nuova era".

Parte del colloquio è stata dedicata agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Wang ha definito il Pakistan un "mediatore affidabile e qualificato" nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, assicurando il sostegno cinese agli sforzi diplomatici di Islamabad. Dar ha dichiarato che l'iniziativa in cinque punti proposta da Pakistan e Cina per la pace e la stabilità in Medio Oriente e nella regione del Golfo ha ricevuto "ampio sostegno internazionale" e che Islamabad continuera' a svolgere un ruolo costruttivo per ridurre le tensioni.