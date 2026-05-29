Iran, la guerra in diretta: Trump sull’intesa con Teheran: “Deve essere un buon accordo per gli Usa”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, venerdì 29 maggio in tempo reale. Donald Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un "buon accordo" per gli Usa, mentre i negoziati si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo. "Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea" che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox che andrà in onda questo fine settimana, sottolineando che gli iraniani "sono ottimi negoziatori". Il vicepresidente statunitense JD Vance ha annunciato "buoni progressi", precisando tuttavia che "il presidente non è ancora pronto ad approvare l'accordo". Oggi il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà il suo omologo pakistano a Washington.
Ministro degli Esteri pakistano Dar arrivato a Washington per incontro con Rubio
Il ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, è arrivato a Washington, negli Stati Uniti, per una visita ufficiale. Lo rende noto il suo ministero. Durante la visita, Dar incontrerà il segretario di Stato e consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Marco Rubio, per discutere questioni di rilevanza bilaterale e regionale. In giornata, al termine dei suoi impegni ufficiali, Dar partirà per Islamabad.
Cina-Pakistan, colloquio ministri Esteri: focus su relazioni bilaterali e Iran
Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato ieri a New York il vicepremier e ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar, con cui ha discusso lo sviluppo delle relazioni bilaterali e della guerra in Iran. Lo riferisce il Quotidiano del popolo. Nel corso del colloquio, Wang ha affermato che "la cooperazione amichevole tra Cina e Pakistan è a tutto tondo, (si sviluppa) in ogni circostanza e in tutti i settori".
"I due Paesi si sono sempre fidati, uniti e sostenuti a vicenda a livello bilaterale, regionale e internazionale", ha sottolineato, ribadendo la propensione di Pechino a lavorare per mantenere scambi ad alto livello, approfondire la fiducia politica reciproca, ampliare la cooperazione e accelerare "la costruzione di una comunita' sino-pachistana più unita e con un futuro condiviso nella nuova era".
Parte del colloquio è stata dedicata agli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Wang ha definito il Pakistan un "mediatore affidabile e qualificato" nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, assicurando il sostegno cinese agli sforzi diplomatici di Islamabad. Dar ha dichiarato che l'iniziativa in cinque punti proposta da Pakistan e Cina per la pace e la stabilità in Medio Oriente e nella regione del Golfo ha ricevuto "ampio sostegno internazionale" e che Islamabad continuera' a svolgere un ruolo costruttivo per ridurre le tensioni.
Il presidente Pezeshkian: "Iran impegnato per diplomazia"
"Nei miei colloqui con i primi ministri di Malesia e Pakistan per congratularmi con loro in occasione dell'Eid al-Adha, ho sottolineato l'impegno dell'Iran per la diplomazia, ho ringraziato la Malesia per la sua posizione umanitaria e ho ringraziato il Pakistan per la sua iniziativa e per gli sforzi efficaci profusi per raggiungere un accordo. La politica dell'Iran è quella di ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori". Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
Che cosa prevede la bozza dell'accordo: le ipotesi circolate nelle scorse ore
Secondo le ipotesi circolate, l'accordo estenderebbe la tregua per altri 60 giorni e consentirebbe il transito di merci attraverso lo Stretto di Hormuz, dando il via ai negoziati sulle questioni più spinose come il programma nucleare iraniano. Se approvato, rappresenterebbe il passo più importante verso la pace dall'inizio del conflitto, il 28 febbraio.
Il possibile accordo è maturato dopo una serie di attacchi reciproci tra Usa e Iran, l'ultimo episodio del genere dall'entrata in vigore del cessate il fuoco all'inizio di aprile. Trump non ha ancora dato il suo via libera e l'Iran non ha commentato la notizia della proposta di accordo, riportata da Axios.
L'agenzia di stampa iraniana Tasnim, citando una fonte vicina al team negoziale, ha riferito che il testo della possibile intesa non è stato ancora finalizzato né confermato.
Il tycoon ha ripetutamente affermato che la fine della guerra è vicina sin da metà marzo, malgrado le due parti abbiano mostrato scarsi progressi pubblici verso un terreno comune. L'Iran, ad esempio, ha chiesto la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni all'estero e il ritiro delle forze statunitensi dalla regione.
Washington ha chiesto all'Iran di smantellare il suo programma nucleare, che Teheran afferma essere a fini pacifici, oltre che la consegna del materiale fissile altamente arricchito.
Petrolio: prezzo cala su speranze intesa Usa-Iran, Brent -1%
Il prezzo del petrolio in calo sui mercati asiatici con il Brent a -1% a 93 dollari al barile, mentre il Wti scende dell'1,1% attestandosi poco sotto gli 88 dollari. I mercati petroliferi hanno subito forti oscillazioni questa settimana, con gli investitori concentrati sulle possibilità di un accordo decisivo tra Washington e Teheran che potrebbe potenzialmente ripristinare la normale navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
Queste speranze erano state brevemente deluse dai nuovi attacchi militari statunitensi contro l'Iran di mercoledì sera, a cui ha fatto seguito l'attacco di Teheran contro una base aerea americana nella regione. Speranze che poi si sono rianimate sulle notizie che i negoziatori si sono avvicinati a un accordo per estendere il fragile cessate il fuoco per 60 giorni. Per raggiungere l'intesa mancherebbe solo il via libera del presidente Usa Donald Trump, che potrebbe concederlo entro le prossime 48 ore.
E dopo la chiusura positiva di ieri i future di Wall Street sono in lieve rialzo in attesa della firma di Trump all'intesa con l'Iran. I dati di ieri sull'inflazione, pur confermando l'andamento sostenuto, sono risultati in linea con le stime. I contratti sul Dow Jones avanzano dello 0,09%, quelli sullo S&P dello 0,08% e sul Nasdaq dello 0,01%.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 29 maggio
Donald Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l'Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un "buon accordo" per gli Usa, mentre i negoziati si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo.
"Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea "che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox che andrà in onda nel fine settimana, sottolineando che gli iraniani "sono ottimi negoziatori".
Le dichiarazioni giungono mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump. Anche il vicepresidente Usa JD Vance, ha parlato di "buoni progressi" nel raggiungimento dell'intesa, ma che il presidente Trump non sarebbe ancora pronto ad approvarla.
Parlando coi media poche ore dopo che fonti Usa hanno riferito che le due parti avrebbero raggiunto l'intesa, Vance ha espresso l'auspicio che si continui "a fare progressi" per mettere il tycoon "nella posizione di poter avallare l'accordo". Anche se, "ovviamente, la questione è ancora da definire".
Intanto, oggi, venerdì 29 maggio, proseguono gli sforzi diplomatici. Il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà il vice primo ministro e ministro degli Esteri pakistano, Mohammad Ishaq Dar, presso il Dipartimento di Stato a Washington, secondo il programma giornaliero pubblicato dal Dipartimento.
Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediatore nei colloqui di pace tra Washington e Teheran, e alti funzionari pakistani hanno visitato l'Iran nei giorni scorsi.L'incontro è previsto per le 10, ora locale.