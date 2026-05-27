Tragedia sui binari a Portogruaro: 27enne investito e ucciso dal treno mentre attraversa con le cuffie

Sui motivi della tragedia avvenuta martedì sono ancora in corso le indagini che non escludono nessuna ipotesi, dal gesto volontario alla tragica fatalità a causa delle cuffie.

È un ragazzo di 27 anni la vittima del terribile incidente sui binari avvenuto ieri nei pressi della stazione di Portogruaro lungo la linea ferroviaria Venezia-Trieste, dove un treno lo ha investito e ucciso. Secondo quanto accertato finora, erano da poco passate le 7.30 del mattino di martedì quando il giovane di origine straniera ha attraversato i binari in un tratto non consentito a qualche centinaia di metri dalla stazione , in prossimità della frazione di San Nicolò, mentre sopraggiungeva un treno regionale.

Il macchinista ha attivato subito il freno emergenza e suonato ma non ha fatto in tempo ad arrestare la marcia del convoglio travolgendolo. Visto che l’uomo non si è spostato al suono del treno, si è pensato subito a un gesto volontario ma la scoperta che aveva le cuffiette attaccate al telefono al momento dei fatti non può fare escludere il fatto che non si sia accorso del treno in arrivo.

L’impatto purtroppo è stato fatale e per il giovane di origine rumena non c’è stato nulla da fare. Nonostante l’arrivo dei soccorsi medici del 118 e dei pompieri, è stato solo possibile accertare il decesso. Al momento dei fatti il 27enne non aveva documenti e la polizia ferroviaria, che indaga sui fatti, ha dovuto ricostruire prima la sua identità e risalire al luogo di residenza per avvertire i famigliari.

I motivi dell’accaduto restano però ancora una incognita e gli accertamenti proseguono. Per ricostruire l’accaduto, gli investigatori stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze anche tra parenti e amici del ragazzo per approfondire eventuali stati d’animo e la sua attività nelle ore precedenti. Per consentire i soccorsi e poi i rilievi del caso la linea ferroviaria è rimasta bloccata tra Portogruaro e Latisana per circa tre ore. Treni Alta Velocità e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 90 minuti e alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso.