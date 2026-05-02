Investito da Frecciabianca alla stazione di Pisa e incastrato sotto il treno si salva: estratto dai pompieri, è grave

L’incidente all’altezza della stazione centrale di Pisa mentre sopraggiungeva il treno. La persona coinvolta è rimasta incastrata tra il convoglio e la banchina, è stata estratta dai vigili del fuoco e portata in ospedale.

Grave incidente ferroviario oggi a Pisa dove un uomo è stato investito e ferito gravemente da un treno Frecciabianca all’altezza della stazione centrale facendo scattare il blocco della circolazione per diverso tempo e l’intervento dei soccorsi. L’uomo, che è finito incastrato tra il convoglio e la banchina, si è salvato ma le sue condizioni sarebbero molto gravi.

L’incidente nella mattinata di sabato 2 maggio, poco dopo le 9 del mattino mentre sul posto sopraggiungeva il treno Frecciabianca 8605 patito da Genova Piazza Principe alle 6:50 e diretto a Roma Termini con arrivo previsto alle 12:03. Per motivi ancora tutti da chiarire, un uomo è finito sui binari rimanendo incastrato sotto il treno a lunga percorrenza che nel frattempo si era fermato.

L’allarme è stato immediato e sul posto in breve tempo sono intervenuti numerosi soccorritori tra vigili del fuoco e personale medico del 118 la cui tempestiva azione si è rivelata fondamentale per salvare l’uomo. Con una delicatissima operazione, la persona coinvolta è stata raggiunta dai soccorritori, estratta e quindi liberata e immobilizzata. Successivamente è stata affidata al personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale con codice di massima gravità.

Sul luogo dell’accaduto anche la polizia ferroviaria a cui spetta il compito di ricostruire cosa sia accaduto. Durante le operazioni di soccorso, le linee ferroviarie Genova-Roma, Pisa- Firenze e Pisa-Lucca sono state interrotte per consentire il lavoro degli operatori. La circolazione dei treni ala stazione di Pisa è ripresa solo dopo circa mezz’ora e solo per alcuni binari.

La situazione è tornata regolare solo intorno alle 11.30 dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Rfi, comunica che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 40 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso. Trenitalia invece comunica che il treno Frecciabianca interessato ha accumulato un ritardo di 124 minuti arrivando a Roma dopo le ore 14:00.