Pisa, 12enne aggredisce la compagna di classe a colpi di forbici, grave episodio in una scuola media

L’aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all’interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di sotto. La dodicenne colpita è stata soccorsa e portata in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

Grave episodio in una scuola media del Pisano nella giornata di oggi venerdì 10 aprile 2026. Una ragazzina di appena 12 anni ha aggredito a forbiciate una sua coetanea all'interno dell'edificio scolastico che entrambe frequentano, durante l'orario di lezione, causandole alcune ferite al collo, fortunatamente in maniera non grave. L'aggressione si è consumata nella mattinata di oggi all'interno di una scuola media del Comune di Castelfranco di Sotto dove è scattata subito l'emergenza con l'intervento dei soccorsi sanitari e dei carabinieri.

Secondo quanto ricostruito finora, alla base del grave gesto ci sarebbe una lite tra ragazzine compagne di scuola. Una delle due minori avrebbe attirato l'altra in bagno dove poi si è consumata all'aggressione. In quel momento le due adolescenti erano impegnate in una lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto scolastico. Non è chiaro al momento se la lezione di ginnastica fosse appena terminata o se era ancora in corso quando la vittima dell'aggressione sarebbe stata attirata con una scusa da parte dell'altra minorenne che l'avrebbe chiamata con il pretesto di mostrarle qualcosa.

In bagno sarebbe nata quindi una lite al culmine della quale la dodicenne avrebbe colpito la compagna di scuola con delle forbici. Immediato l'intervento dei professori e del personale scolastico dopo l'allarme lanciato dalle altre studentesse. La ragazza colpita è stata poi soccorsa dal personale del 118 e trasportata in pronto soccorso per le cure del caso in ospedale dove però i medici avrebbero confermato che le sue condizioni non sono gravi.

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L’altra è minore invece è stata presa in carico dai genitori immediatamente informati dei fatti e quindi con loro è stata invitata a presentarsi presso la locale caserma dei Carabinieri dove sono state avviate le indagini di accertamenti del caso per chiarire le cause e la dinamica esatta dell'accaduto.