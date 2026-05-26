Governo Meloni, Premier esulta dopo comunali, Schlein rilancia le politiche. Flotilla di terra bloccata in Libia: news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni, tra la proroga dello sconto sui carburanti e i risultati delle comunali che vedono il centrodestra esultare e le opposizioni rilanciare il campo largo. I risultati delle elezioni comunali 2026, hanno registrato un'affluenza in calo al 60%. Lo spoglio delinea un'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini (51,06%) e a Reggio Calabria con Cannizzaro (66,25%), spingendo la premier Meloni a esultare sui social dichiarando che il crollo della maggioranza "è rimandato a domani". Sul fronte opposto, Schlein rivendica i buoni risultati in Toscana ed Emilia-Romagna, definendo il campo largo competitivo per le politiche. Tra i sindaci eletti al primo turno figurano anche Vincenzo De Luca a Salerno (sopra il 58%), Matteo Biffoni a Prato e l'uscente Federico Basile a Messina, mentre Arezzo andrà al ballottaggio con il candidato di centrodestra Comanducci in vantaggio.

Intanto, sul piano interno, il governo ha rinnovato il taglio delle accise sui carburanti. Il provvedimento è stato però duramente criticato da Giuseppe Conte, che ha accusato l'esecutivo di varare solo "decreti e decretini" senza riforme di ampio respiro.

Nel frattempo, sul fronte internazionale, l'Unione europea ha accolto la richiesta del ministro Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, anche se l'iter richiederà la complessa unanimità tra i Paesi membri. Parallelamente, la tensione sale a Sirte, in Libia, dove dieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie di Haftar con l'accusa di clandestinità e trasferiti a Bengasi; in serata, gli attivisti hanno denunciato brutali violenze e la presenza di alcuni feriti.