Governo Meloni, Premier esulta dopo comunali, Schlein rilancia le politiche. Flotilla di terra bloccata in Libia: news in diretta

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni, tra la proroga dello sconto sui carburanti e i risultati delle comunali che vedono il centrodestra esultare e le opposizioni rilanciare il campo largo. I risultati delle elezioni comunali 2026, hanno registrato un'affluenza in calo al 60%. Lo spoglio delinea un'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini (51,06%) e a Reggio Calabria con Cannizzaro (66,25%), spingendo la premier Meloni a esultare sui social dichiarando che il crollo della maggioranza "è rimandato a domani". Sul fronte opposto, Schlein rivendica i buoni risultati in Toscana ed Emilia-Romagna, definendo il campo largo competitivo per le politiche. Tra i sindaci eletti al primo turno figurano anche Vincenzo De Luca a Salerno (sopra il 58%), Matteo Biffoni a Prato e l'uscente Federico Basile a Messina, mentre Arezzo andrà al ballottaggio con il candidato di centrodestra Comanducci in vantaggio.
Intanto, sul piano interno, il governo ha rinnovato il taglio delle accise sui carburanti. Il provvedimento è stato però duramente criticato da Giuseppe Conte, che ha accusato l'esecutivo di varare solo "decreti e decretini" senza riforme di ampio respiro.
Nel frattempo, sul fronte internazionale, l'Unione europea ha accolto la richiesta del ministro Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, anche se l'iter richiederà la complessa unanimità tra i Paesi membri. Parallelamente, la tensione sale a Sirte, in Libia, dove dieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati dalle milizie di Haftar con l'accusa di clandestinità e trasferiti a Bengasi; in serata, gli attivisti hanno denunciato brutali violenze e la presenza di alcuni feriti.
Meloni sui social: "A posto" dopo il voto a Venezia
Giorgia Meloni ha commentato l'esito delle amministrative con un post ironico su X, prendendo di mira un articolo di Repubblica dei giorni scorsi. Il pezzo riportava la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra a Venezia, dove Elly Schlein, sostenendo il candidato Andrea Martella, aveva promesso: "Da qui mandiamo a casa Meloni". Dopo la netta vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini, la presidente del Consiglio ha replicato con un sarcastico e lapidario "A posto".
Flotilla, la replica delle autorità libiche: "Trattati nel rispetto della legge"
Di contro, le autorità della Libia orientale, sotto il controllo del maresciallo Haftar, hanno comunicato che i dieci attivisti fermati per ingresso illegale (tra cui gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia) "ricevono le cure mediche e l'assistenza umanitaria necessarie". Il Ministero degli Esteri di Bengasi ha confermato che il gruppo, composto da cittadini provenienti anche da Spagna, Argentina, Stati Uniti, Polonia, Portogallo, Uruguay e Tunisia, viene gestito nel quadro delle responsabilità legali e umanitarie in attesa che si completino le procedure formali sulla loro situazione.
Mollicone (FdI): "Campo largo bolla da salotto, cdx solido"
Il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone definisce il campo largo "una squallida bolla da salotto" a fronte di un centrodestra "sempre più solido e vincente". Secondo l'esponente di FdI, i risultati di Venezia e delle altre città smentiscono i "profeti di sventura" e dimostrano che il governo Meloni, dopo quattro anni, continua a crescere e a essere apprezzato dagli elettori. Mollicone ha poi concluso con una battuta sulla campagna elettorale veneziana: "Dopo le polemiche che hanno riguardato il Teatro La Fenice, non vedo l'ora di andare a vedere un bel concerto con il nuovo sindaco Venturini".
Flotilla di terra, il racconto shock dalla Libia: "Attaccati e picchiati con i gas"
"Alcune donne sono state strattonate, colpite alla schiena, una presa per il collo e un'altra trascinata per i piedi". È la drammatica testimonianza di Sara Suriano, attivista pugliese della Global Sumud Flotilla attaccata dalle milizie libiche. Il blitz è scattato alle 18:30 di ieri nell'accampamento dove il gruppo attendeva il rilascio di alcuni compagni: militari a volto coperto su camionette nere hanno sgomberato violentemente l'area, lanciando le tende e assaltando con i gas la moschea dove si erano rifugiate le donne. Nel caos, durato fino alle 20:30, un organizzatore è rimasto privo di sensi con un presunto trauma cranico dopo essere stato colpito da un pugno.
Comunali, Meloni: "Il crollo è rimandato a domani", Schlein: "Competitivi per le politiche"
Le elezioni comunali 2026, con un'affluenza in calo al 60%, vedono il centrodestra trionfare a Venezia con Venturini (51,06%) e a Reggio Calabria con Cannizzaro (66,25%). Il risultato spinge la premier Meloni a esultare sui social: "Il crollo è rimandato a domani", mentre Schlein rivendica le vittorie in Toscana ed Emilia-Romagna, definendo il campo largo già competitivo per le politiche. Al primo turno passano anche De Luca a Salerno (oltre il 58%), Biffoni a Prato e l'uscente Basile a Messina; Arezzo va invece al ballottaggio.
Intanto, sul piano interno, l'esecutivo proroga fino all'8 giugno lo sconto sulle accise dei carburanti, scatenando la dura reazione di Giuseppe Conte contro i "decreti e decretini" del governo.
Sul fronte internazionale, l'UE accoglie la richiesta di Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, una procedura complessa che richiederà l'unanimità. Nel frattempo, sale la tensione in Libia: dieci attivisti della Flotilla di terra, tra cui due italiani, sono stati arrestati a Sirte dalle milizie di Haftar e trasferiti a Bengasi, dove in serata hanno denunciato brutali violenze e la presenza di feriti.