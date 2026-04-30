Bimbo di 2 anni cade sui binari, padre lo copre col corpo e lo salva dal treno che passa su di loro: il video dal Bangladesh

L’incredibile salvataggio di un bambino di soli due anni avvenuto alla stazione ferroviaria di Bhairab in Bangladesh dove padre e figlio infine sono riemersi sani e salvi tra la commozione e gli abbracci dei presenti.

Un bimbo che nella ressa del momento cade sui binari, un treno in arrivo che non riesce a fermarsi e un padre che si lancia immediatamente su di lui coprendolo con il proprio corpo e tenendolo fermo sulla massicciata mentre il convoglio scorre sopra di loro senza colpirli. È l'incredibile salvataggio di un bambino di soli due anni avvenuto martedì scorso in Bangladesh dove padre e figlio infine sono riemersi sani e salvi tra la commozione e gli abbracci dei presenti.

La scena è stata immortalata anche in un video diventato ben presto virale e rilanciato dagli organi di informazione locali. L'incidente alla stazione ferroviaria di Bhairab dove la famiglia stava cercando di salire a bordo di un affollato treno pendolare appena arrivato. Erano circa le 14:30 e il treno era arrivato con oltre un'ora di ritardo quando nella ressa del momento il piccolo è caduto dalle braccia della madre scivolando nello stretto spazio tra il treno e il bordo della banchina.

Proprio in quel momento il treno ha azionato la sirena di partenza e si è messo in moto facendo temere il peggio. In un gesto fulmineo il genitore si è lanciato nello spazio tra il marciapiede e i binari raggiungendo e abbracciando il bambino sul pietrisco. Quando il treno ha iniziato a muoversi, i due sono rimasti immobili sdraiati a terra mentre le persone osservavano la scena con il fiato sospeso.

Poche decine di secondi, come si vede nel video, ma che sono sembrati un'eternità per tutti i presenti. Gli otto vagoni si sono messi in marcia lentamente fortunatamente senza toccare padre e figlio che sono riemersi illesi dopo il passaggio del convoglio. Nel filmato si vedono gli altri passeggeri che subito dopo accorrono per aiutare l'uomo e il piccolo prendendolo in braccio e riconsegnandolo infine alla madre.

Dopo l'incidente la coppia con il bambino è tornata a casa ancora incredula per l'accaduto senza voler essere accompagnata in ospedale. "Abbiamo cercato di portarli in ospedale ma non hanno voluto. Nonostante il grave incidente, comunque non hanno riportato ferite e di conseguenza non avevano bisogno di cure mediche. Poi se ne sono andati, dicendo che sarebbero tornati a casa nel villaggio di Lohajuri invece di andare a Dhaka" ha spiegato il responsabile della polizia ferroviaria di Bhairab.