Cagliari, bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muore

Un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre a Nurri, nel Cagliaritano. La mamma, che era in attesa di un altro piccolo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118.

Un bimbo di 3 anni è stato travolto dal trattore guidato dal padre nel Cagliaritano. L'uomo, che era alla guida del mezzo agricolo, non si è accorto del bimbo in strada e non è riuscito ad evitarlo. La tragedia si è verificata a Nurri, paesino di circa 2mila abitanti che si trova nella subregione del Sarcidano, a un'ora circa da Cagliari. La mamma del piccolo, in attesa di un altro bimbo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto anche per offrire soccorso al minore, per il quale però non vi era già più nulla da fare. I carabinieri, invece, stanno indagando sull'incidente che è costato la vita al bambino.

Il lutto si è abbattuto sulla comunità di Nurri, che si è raccolta attorno alla giovane famiglia per offrire alla mamma e al papà del bimbo deceduto il proprio supporto e il proprio affetto.

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