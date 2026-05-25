Attualità
video suggerito
video suggerito

Cagliari, bimbo di 3 anni viene travolto dal trattore guidato dal padre e muore

Un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre a Nurri, nel Cagliaritano. La mamma, che era in attesa di un altro piccolo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Gabriella Mazzeo
Immagine

Un bimbo di 3 anni è stato travolto dal trattore guidato dal padre nel Cagliaritano. L'uomo, che era alla guida del mezzo agricolo, non si è accorto del bimbo in strada e non è riuscito ad evitarlo. La tragedia si è verificata a Nurri, paesino di circa 2mila abitanti che si trova nella subregione del Sarcidano, a un'ora circa da Cagliari. La mamma del piccolo, in attesa di un altro bimbo, ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto anche per offrire soccorso al minore, per il quale però non vi era già più nulla da fare. I carabinieri, invece, stanno indagando sull'incidente che è costato la vita al bambino.

Il lutto si è abbattuto sulla comunità di Nurri, che si è raccolta attorno alla giovane famiglia per offrire alla mamma e al papà del bimbo deceduto il proprio supporto e il proprio affetto.

In aggiornamento

Immagine
Live
Guerra
in Iran
Slitta accordo USA-Iran, Rubio è ottimista ma Teheran frena: "Non è imminente"
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
Iran, l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump: non siamo mai stati così vicini a un accordo
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views