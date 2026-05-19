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Scivola mentre sale in auto con la mamma, lei non se ne accorge e lo travolge: grave bimbo di 7 anni a Thiene

Incidente a Thiene (Vicenza): un bimbo di 7 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato schiacciato dall’auto guidata dalla mamma. Indagini in corso.
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A cura di Ida Artiaco
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Immagine di repertorio.
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Tragedia a Thiene (Vicenza): un bambino di 7 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da un'auto guidata dalla mamma. Stando a quanto ricostruito, il piccolo ha perso l'equilibrio ed è scivolato mentre saliva sulla vettura, guidata dalla donna, che però non si è accorta dell'imprevisto e ha messo in moto, schiacciandolo con le ruote.

È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, tra via Milano e via San Gaetano a Thiene, in una zona vicino ad alcune scuole. Subito è scattato l'allarme ed è partita la chiamata ai sanitari del Suem 118 che sono intervenuti sul posto. I soccorritori hanno stabilizzato il bambino, che era cosciente al loro arrivo ma lamentava forti dolori e che è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è al momento ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica in condizioni gravissime.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.

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Proprio oggi un episodio simile, e dall'esito fatale, si è verificato a Bollengo, vicino Ivrea, nel Torinese: Elodie, una bimba di appena due anni, è morta dopo essere stata investita dall’auto guidata dal padre nel cortile dell’abitazione di famiglia. La tragedia si è consumata poco prima delle 8.40 in vicolo Castello, nel centro del paesino, mentre l’uomo si stava preparando ad accompagnare la figlia all’asilo. Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta come atto dovuto per fare luce sulla dinamica esatta dell'incidente e valutare eventuali profili di responsabilità a carico dei genitori.

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