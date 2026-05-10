Bimbo di 10 anni cade dal balcone ad Agrigento, è grave: ha riportato un trauma cranico nell’impatto

Un bimbo di 10 anni è caduto da un balcone situato al primo piano di una palazzina di Agrigento. È stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono gravi, nella caduta ha riportato un severo trauma cranico. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Un bimbo di 10 anni è caduto dal balcone situato al primo piano di un'abitazione. La casa si trova in una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri Monserrato e Villaseta.

Dopo la caduta, avvenuta intorno alle 11.30 di oggi, domenica 10 maggio, il piccolo è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, centro specializzato per la gestione di traumi complessi. Poi è stato trasferito all'ospedale Di Cristina di Palermo.

A quanto di apprende, sarebbe rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, nell'impatto con il suolo avrebbe riportato un severo trauma cranico. I medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il bambino è arrivato subito dopo i primi soccorsi, hanno diagnosticato inoltre fratture vertebrali e contusioni polmonari.

Il bambino, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, è stato rapidamente raggiunto dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso. Il piccolo è stato stabilizzato e raggiunto dal velivolo che è atterrato in zona per prelevare il ferito, successivamente trasportato d'urgenza nella struttura nissena.

Insieme ai sanitari, si sono portati sul luogo dell'incidente anche i militari dell'Arma dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento che hanno avviato gli accertamenti del caso per tentare di ricostruire nella sua interezza l'accaduto.

Non sono infatti ancora chiare l'esatta dinamica e le cause di quel che, al momento, sembra a tutti gli effetti un incidente domestico. I Carabinieri dovranno verificare su potrebbero esserci eventuali responsabilità.

Sulla base di quanto ricostruito finora, sappiamo che il bambino era assieme ai suoi familiari, tutti residenti a Porto Empedocle. Il piccolo e i suoi genitori si trovavano ad Agrigento per fare visita ad alcuni parenti. Ed è proprio dal primo piano della palazzina dove abitano i congiunti che è caduto il bimbo.

Non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato del piccolo, i medici dell'ospedale mantengono la prognosi riservata. Maggiori informazioni verranno diffuse nelle prossime ore.