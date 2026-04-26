Bimbo di 9 anni si allontana dalla famiglia sull’Appennino parmense, ritrovato illeso ore dopo dal Soccorso Alpino

Un bimbo di 9 anni si è allontanato dalla famiglia a Lagdei, sull’Appennino parmense. Ha raggiunto da solo il rifugio Mariotti a Lago Santo Pamense ed è stato soccorso dal Soccorso Alpino. I tecnici lo hanno trovato illeso e riportato ai genitori.

Foto Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna – CNSAS

Una famiglia in gita sull'Appennino parmense ha vissuto ore di apprensione oggi, domenica 26 aprile: un bimbo di 9 anni si è allontanato dai familiari a Lagdei facendo perdere le sue tracce.

Il piccolo, secondo quanto è stato ricostruito dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna – CNSAS, è stato trovato al rifugio Mariotti a Lago Santo Pamense, dove è riuscito ad arrivare da solo, dal rifugista che ha subito contattato il Saer.

Illeso, il bambino è stato raggiunto dai tecnici della stazione monte Orsaro che sono rapidamente intervenuti sul posto e l'hanno riaccompagnato in sicurezza dai genitori. "Il minore non presentava problematiche sanitarie ed è stato riportato al rifugio Lagdei", si legge nella nota del Soccorso Alpino.

Nel caso in cui ci si trovi in situazioni del genere il consiglio è ovviamente quello di chiamare immediatamente i soccorsi. In Italia bisogna contattare il Numero Unico di Emergenza 112 che attiverà il Soccorso Alpino e Speleologico; all'estero invece è importante conoscere i numeri da chiamare in caso di necessità.

Ai soccorritori è importante fornire tutte le informazioni utili, come il luogo preciso e l'orario in cui il bimbo è stato visto l'ultima volta e una descrizione del minore (non solo l'aspetto fisico, con eventuali caratteristiche fisiche particolari, ma anche abiti e accessori, come scarpe, cappello e zaino).

In montagna il tempo è un fattore determinante: anche se il bambino si è allontanato da poco, è sempre meglio attivare rapidamente i soccorsi.

Nel novembre 2024 un altro bimbo di 8 anni si era perso nei pressi del rifugio Lagdei. Il piccolo era stato ritrovato in serata in buone condizioni di salute, ma infreddolito viste le basse temperature che avevano caratterizzato la giornata dell'allontanamento.

I tecnici del Soccorso alpino lo avevano quindi riaccompagnato al rifugio dove aveva potuto riabbracciare i genitori. Le ricerche erano iniziate verso le 15, effettuate anche in questo caso dai tecnici della stazione monte Orsaro del Soccorso Alpino dopo che il bambino si era allontanato dal rifugio, e si erano concluse alle 18.30.