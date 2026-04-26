Chi è Cole Tomas Allen, l’uomo arrestato per l’attentato a Trump durante la cena con i giornalisti

L’uomo fermato dalle forze dell’ordine dopo aver sparato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, nella serata di ieri all’hotel Hilton di Washington, è stato identificato come Cole Tomas Allen. 31 anni, residente a Torrance, Los Angeles, da Linkedin risulta laureato in ingegneria, insegnante part-time e sviluppatore di videogiochi.

È stato arrestato l'uomo identificato dalle forze dell'ordine come l'attentatore che ieri sera, all'hotel Hilton di Washington, ha aperto il fuoco contro Donald Trump durante il gala dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Si chiama Cole Tomas Allen, ha 31 anni ed è residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles. Secondo le informazioni diffuse finora dai media statunitensi è laureato in ingegneria e ha lavorato come insegnante e sviluppatore di videogiochi nella California meridionale.

Allen è stato neutralizzato nei pressi del luogo della cena, dove si erano riuniti il presidente statunitense, evacuato indenne, il vicepresidente JD Vance e altri funzionari. Trump ha pubblicato sul suo social Truth un'immagine dell'uomo bloccato dalle forze dell'ordine e un video con il momento dell'irruzione. "È malato. Una persona molto malata", ha scritto.

Il presunto attentatore si trova ora sotto custodia dell'Fbi. La procuratrice federale Jeanine Pirro ha dichiarato che il sospettato è stato preliminarmente incriminato con due capi d'accusa relativi all'uso di un'arma da fuoco e all'aggressione di un agente con un'arma pericolosa, ma che saranno presentate molte altre accuse "sulla base delle informazioni che stiamo raccogliendo in questa situazione molto mutevole". Ha aggiunto inoltre, che domani Allen sarà chiamato a rispondere delle accuse presso il tribunale distrettuale federale.

Leggi anche Il video dell'arresto di Cole Tomas Allen dopo la sparatoria

L'agente dei servizi segreti colpito indossava un giubbotto antiproiettile: è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. A quanto risulta, il sospettato, armato di un fucile, una pistola e diversi coltelli, sarebbe riuscito ad aggirare la sicurezza in quanto già ospite dell'hotel. Secondo la Cbs News, dopo il suo arresto avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine che voleva sparare ai funzionari dell'amministrazione Trump.

Al momento – riporta la Cnn – degli agenti dell'Fbi si sono radunati fuori da un'abitazione identificata come appartenente all'aggressore, a Torrance. Sul posto è stato apposto un cordone di polizia e si sono radunati numerosi giornalisti e uomini delle forze dell'ordine.

Media e polizia scavano nel passato di Allen. Alcune delle informazioni arrivano da un profilo LinkedIn che lo descrive come laureato in ingegneria meccanica, insegnante part-time presso C2 Education, un'azienda di preparazione ai test e ripetizioni, e sviluppatore di videogiochi. L'uomo appare in una foto, risalente a dicembre 2024, in cui viene descritto come "insegnante del mese". L'azienda presso cui lavorerebbe Allen è stata contattata dai cronisti, i quali non hanno ricevuto risposta.

Sempre in base a informazioni tratte dai social, Allen risulta laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills lo scorso anno.

L'uomo lavorerebbe anche come sviluppatore di videogiochi. Nel 2018 – riporta ancora la Cnn – ha registrato un marchio per un gioco indipendente, chiamato Bohrdom, in vendita sulla piattaforma Steam per 1,99 dollari.

Alle presidenziali del 2024 Allen avrebbe appoggiato la candidata democratica ed ex vicepresidente Usa, Kamala Harris. Dai registri della Commissione elettorale federale infatti, sarebbe emersa una donazione di 25 dollari alla campagna elettorale di Harris.