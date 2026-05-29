Progettò un attentato a un concerto di Taylor Swift in Austria: condannato a 15 anni di carcere

Un uomo di cittadinanza austriaco è stato condannato per la progettazione di un attentato durante un concerto di Taylor Swift in Austria.

Taylor Swift – ph Evan Agostini:Invision:AP, File

Un cittadino austriaco è stato condannato per aver pianificato l'attentato a un concerto di Taylor Swift in Austria nel 2024. L'uomo è stato condannato a 15 anni per una serie di accuse che hanno portato all'annullamento di tre date del tour della popstar americana a Vienna. L'uomo stava complottando un attentato all'esterno dello stadio Ernst Happel con coltelli ed esplosivi artigianali, ma le autorità austriache hanno sventato il pericolo, nonostante ciò, però hanno preferito annullare tutte e tre le date previste, portando la cantante a scrivere un post di scuse: "La cancellazione dei nostri spettacoli a Vienna è stata devastante", scrisse Swift in una dichiarazione pubblicata su Instagram due settimane dopo. "Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di una nuova paura e di un enorme senso di colpa, perché tantissime persone avevano programmato di venire a quei concerti".

L'avvocato dell'uomo condannato, Beran A., ha detto che il suo assistito ha confermato le accuse che gli sono state mosse riguardo al concerto di Swift durante la prima udienza del processo. Prima della chiusura dell'udienza per deliberare sul verdetto, l'uomo si sarebbe scusato: "Vorrei solo dire che mi dispiace". L'uomo voleva provocare una strage al di fuori della location dove avrebbe agito con coltelli e esplosivi artigianali. Erano decine di migliaia i fan della popstar americana che si erano recati a Vienna per partecipare alla tre giorni di concerti dell'Eras Tour e quando sono stati cancellati si sono riuniti nel centro di Vienna per scambiarsi braccialetti dell'amicizia.

Beran A. è stato condannato anche per reati altri, oltre all'attentato a Vienna. L'uomo, infatti, avrebbe stretto contatti con gruppi appartenenti allo Stato Islamico, cercando di acquistare armi e fabbricare bombe. Nella sua casa, infatti, sarebbero stati trovati materiali per la costruzione di bombe artigianali. L'uomo è stato condannato insieme ad Arda K. e a un terzo uomo, Hasan E. I tre avrebbero pianificato di compiere attacchi simultanei in Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti durante il Ramadan del 2024 in nome dell'ISIS. Per quanto riguarda il concerto, però, è stato condannato il solo Beran A., mentre lo scorso agosto è condannato un 16enne che tradusse le istruzioni per una bomba.