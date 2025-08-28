Attentato a Taylor Swift a Vienna, condannato il 16enne che tradusse le istruzioni per una bomba

Taylor Swift, via Getty e X

Nelle scorse ore, il tribunale di Berlino ha condannato Mohamed A, 16enne di origini siriane, che avrebbe contribuito all'organizzazione dell'attacco, fortunatamente sventato,al primo concerto di Taylor Swift a Vienna dello scorso agosto 2024. All'epoca dei fatti, il ragazzo aveva 14 anni e il suo ruolo nell'organizzazione era legato alla traduzione dall'arabo delle istruzioni per la costruzione di una bomba, ma anche di ponte per le comunicazioni tra i restanti membri dell'organizzazione e l'Isis. Infatti, secondo i pubblici ministeri austriaci, Mohamed A era ormai un membro radicale della propaganda dello stato Islamico, con alcuni accenni anche sul web. La sua condanna a 18 mesi di reclusione arriva con una sospensione condizionale, avvalendosi del diritto penale minorile.

La ricostruzione dell'attentato sventato e la condanna al minorenne di origini siriane

Ma cos'è successo nell'ultimo anno? Secondo le ricostruzioni dei funzionari austriaci, sorretti anche dalla CIA che per prima avvertì il governo austriaco sulla possibilità di un attentato per i 3 appuntamenti a Vienna di Taylor Swift, l'organizzazione avrebbe pianificato un attacco fuori dallo stadio Ernst Happel con esplosivi. Secondo le autorità, il rischio di uno dei più grandi incidenti legati a eventi musicali era alquanto elevato, con gli organizzatori del concerto che stimavano in almeno 95mila persone che si sarebbero trattenute nelle vicinanze dello stadio, durante i concerti. Il principale sospettato, come riporta anche la BBC, rimane però Beran A, l'unico maggiorenne nell'operazione terroristica organizzata nei confronti dei fan di Taylor Swift.

Swifties riuniti in strada a Vienna: la risposta ai concerti annullati

Il 20enne austriaco infatti, attualmente detenuto, aveva già pianificato nei mesi precedenti un attacco a Dubai nel marzo 2024, che sarebbe potuta rientrare in un piano di tre attacchi simultanei dell'ISIS. Un terzo sospettato è invece stato arrestato il giorno dopo, con gli investigatori che avevano ritrovato il materiale per fabbricare bombe nelle abitazioni. Dopo gli arresti e il conseguente annullamento dei concerti di Taylor Swift nella capitale austriaca, i fan di Taylor Swift hanno deciso di riunirsi tra le strade di Vienna per potersi scambiare i braccialetti dell'amicizia, uno dei simboli visivi della cantante della Pennsylvania, ma soprattutto improvvisando un karaoke enorme tra le strade della città. Come riportava il Konen Zeitung, uno dei principali quotidiani austriaci, alcune attività locali hanno offerto hamburger e popcorn gratis, che aveva causato la discesa di migliaia di persone sulla Ringstrasse, nel centro storico di Vienna.